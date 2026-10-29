34 cidades do ES têm mais bois e vacas do que moradores; veja lista

Trinta e quatro municípios do Espírito Santo têm mais bois e vacas do que habitantes. Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rebanho bovino capixaba chegou a 2.164.541 animais em 2025. Em 2023, eram 38 cidades nessa mesma realidade. (Veja números do seu município abaixo)
Mucurici, no Norte do Estado, lidera a proporção de bovinos por habitante: são 14 animais para cada morador. O município possui 78.096 cabeças de gado para uma população estimada em 5.667 pessoas.
Na sequência aparece Ecoporanga, no Noroeste capixaba, que possui dez bois e vacas por habitante. Por lá, são 222.707 animais para uma população de 22.554 pessoas. A cidade também concentra o maior rebanho bovino do Espírito Santo.
Ponto Belo, no extremo Norte, completa a lista dos três municípios com as maiores proporções. São aproximadamente sete bovinos por morador, com 48.252 cabeças de gado e 6.640 habitantes.
34 cidades com mais bovinos do que moradores
|Cidade
|Cabeças de gado
|Habitantes
|Bovinos por habitante
|Mucurici
|78.096
|5.667
|13,7
|Ecoporanga
|222.707
|22.554
|9,8
|Ponto Belo
|48.252
|6.640
|7,2
|Montanha
|93.907
|19.891
|4,7
|Presidente Kennedy
|62.159
|15.050
|3,9
|Apiacá
|20.235
|7.438
|2,7
|Alegre
|74.623
|30.693
|2,4
|Mimoso do Sul
|60.709
|25.011
|2,4
|Pinheiros
|54.999
|24.861
|2,2
|São José do Calçado
|24.018
|11.451
|2,1
|Água Doce do Norte
|26.256
|12.610
|2,1
|Vila Pavão
|17.773
|9.340
|1,9
|Atílio Vivácqua
|20.854
|11.078
|1,88
|Águia Branca
|18.815
|10.183
|1,85
|Muqui
|24.612
|14.160
|1,74
|Jerônimo Monteiro
|20.229
|12.112
|1,67
|Muniz Freire
|30.147
|18.806
|1,6
|Baixo Guandu
|52.436
|32.930
|1,59
|Divino de São Lourenço
|8.582
|5.391
|1,59
|Alfredo Chaves
|22.103
|14.376
|1,54
|Rio Novo do Sul
|17.544
|11.471
|1,53
|Pancas
|28.617
|18.914
|1,51
|Laranja da Terra
|17.201
|11.622
|1,48
|Barra de São Francisco
|66.976
|45.574
|1,47
|Nova Venécia
|74.588
|52.531
|1,42
|Boa Esperança
|17.933
|14.029
|1,28
|Itaguaçu
|17.109
|14.004
|1,22
|Iconha
|15.457
|12.801
|1,21
|Alto Rio Novo
|9.124
|7.772
|1,17
|Itapemirim
|51.933
|44.621
|1,16
|João Neiva
|15.888
|14.203
|1,12
|São Domingos do Norte
|9.544
|9.089
|1,05
|Pedro Canário
|22.961
|21.803
|1,05
|Ibitirama
|10.560
|10.119
|1,04
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Dos 78 municípios capixabas, 44 têm menos bois e vacas do que moradores, o equivalente a cerca de 56% das cidades. As duas cidades com menos bovinos são Marechal Floriano (619 cabeças) e Vitória (119 cabeças).
Considerando todo o Espírito Santo, a proporção é de aproximadamente um bovino para cada dois habitantes. O Estado possui 2.164.541 animais e uma população estimada em 4.150.692 pessoas, segundo dados do IBGE de 2026.
Entre os municípios em que o rebanho supera a população, alguns apresentam quantidades bastante próximas de animais e moradores.
É o caso de São Domingos do Norte, no Noroeste capixaba, que possui 9.544 bovinos e 9.089 habitantes, uma proporção de 1,05 animal por pessoa.
Em Pedro Canário, no Norte do Estado, são 22.961 bovinos para 21.803 moradores, também com uma proporção de aproximadamente 1,05 animal por habitante.
Já em Ibitirama, no Sul do Espírito Santo, a diferença é ainda menor: são 10.560 bovinos e 10.119 habitantes, o equivalente a 1,04 animal por pessoa.
Mesmo com a concentração urbana, a Grande Vitória possui um rebanho de 85.079 bovinos, segundo os dados do IBGE. Considerando a população de 2.053.916 habitantes, são aproximadamente 24 moradores para cada animal.
Na capital, a diferença é ainda maior. Vitória tem apenas 119 bovinos para 343.935 habitantes, o equivalente a um animal para cada 2.890 pessoas. É o menor rebanho do Espírito Santo. Em 2023, a cidade possuía 98 cabeças de gado.
Em Vila Velha, são 7.936 bovinos para uma população de 510.512 habitantes, proporção de aproximadamente 64 moradores por animal. Cariacica aparece com cerca de 56 habitantes para cada bovino, considerando 376.914 pessoas e 6.672 cabeças de gado.
Na Serra, o rebanho é de 18.764 animais para uma população de 586.901 habitantes, o equivalente a aproximadamente 31 pessoas por bovino.
Em Guarapari, são 22.202 cabeças de gado e 137.659 habitantes, uma proporção de cerca de seis moradores por animal. Já Viana possui 17.126 bovinos e 79.611 habitantes, ou aproximadamente cinco pessoas por cabeça de gado.
Fundão é o município da Grande Vitória com a maior proporção de bovinos por morador: são 12.260 animais para 18.941 habitantes, o equivalente a aproximadamente 1,5 pessoa por bovino.
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Vitor Ferri. Com informações do g1 ES