34 cidades do ES têm mais bois e vacas do que moradores; veja lista

Entre os municípios em que o rebanho supera a população, alguns apresentam quantidades bastante próximas de animais e moradores.





É o caso de São Domingos do Norte, no Noroeste capixaba, que possui 9.544 bovinos e 9.089 habitantes, uma proporção de 1,05 animal por pessoa.





Em Pedro Canário, no Norte do Estado, são 22.961 bovinos para 21.803 moradores, também com uma proporção de aproximadamente 1,05 animal por habitante.





Já em Ibitirama, no Sul do Espírito Santo, a diferença é ainda menor: são 10.560 bovinos e 10.119 habitantes, o equivalente a 1,04 animal por pessoa.