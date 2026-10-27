Hospital em Vitória contrata gavião para espantar pombos; saiba como funciona

Segundo o biólogo David Salles, as fezes dos pombos podem favorecer a exposição a fungos, bactérias e parasitas, além de provocar danos a estruturas e sistemas de ventilação e ar-condicionado.





Entre as doenças associadas a ambientes contaminados por fezes dessas aves estão a criptococose, que pode afetar os pulmões e, em casos graves, atingir o sistema nervoso central; a salmonelose, uma infecção gastrointestinal; e a histoplasmose, infecção fúngica sistêmica causada pela inalação de esporos do fungo Histoplasma capsulatum.





A histoplasmose, inclusive, foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e pela Fiocruz como a causadora de surto de contaminação no hospital Hospital Santa Rita, também na capital, há um ano.





A atuação de Shiluba faz parte de uma estratégia mais ampla de controle ambiental no Hucam. Segundo David, a colaboração de pacientes, funcionários e visitantes é fundamental para evitar que os pombos continuem encontrando alimento na unidade.





O hospital também realiza ações de conscientização para apresentar o gavião e explicar a importância do controle da população dessas aves.





"Não alimentar os pombos é uma das principais orientações da equipe. O descarte correto de restos de comida, o uso das lixeiras e o cuidado para não deixar alimentos expostos também ajudam a tornar o ambiente menos atrativo para as aves", orientou o biólogo.



