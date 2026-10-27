Ser filho de dois atores aumenta a minha autocobrança, diz Felipe Ricca





A exposição nas redes sociais ampliou as discussões sobre os filhos de artistas conhecidos e a cobrança em torno de suas trajetórias. Felipe diz compreender a curiosidade do público, mas procura não deixar que as comparações determinem sua relação com o trabalho. "Crítica faz parte de qualquer profissão artística e, quando alguma coisa chega até mim, tento absorver aquilo que considero pertinente e que pode contribuir para o meu crescimento."