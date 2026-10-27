Soso Careca e MC Paiva anunciam gravidez em publicação nas redes sociais

A influenciadora Soso Careca, de 19 anos, e o cantor MC Paiva, de 24, anunciaram, nesta terça-feira (27), por meio das redes sociais, que estão esperando um filho.

Na publicação, o casal compartilhou uma série de imagens juntos e segurando um sapatinho branco. Eles também divulgaram uma foto do ultrassom. "Três meses com o amor mais puro que existe", escreveu Paiva na legenda.

Soso Careca será mãe pela primeira vez. O cantor já tem dois filhos de um relacionamento anterior. O casal anunciou o namoro em janeiro de 2026. Desde então, os dois protagonizaram algumas polêmicas nas redes sociais, envolvendo principalmente a influenciadora Malévola Alves.

Em julho, Mc Paiva terminou o relacionamento com Soso Careca enquanto ela estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos. Segundo a influenciadora, o cantor decidiu colocar fim ao namoro depois que ela fez uma transmissão ao vivo com Malévola, na qual as duas se reconciliaram. Poucos dias depois, no entanto, Soso Careca e Mc Paiva reataram o relacionamento.