Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Bebê a bordo

Soso Careca e MC Paiva anunciam gravidez em publicação nas redes sociais

Influenciadora vive a primeira gestação; cantor já tem dois filhos de outro relacionamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 17:05

Mc paiva e Soso Careca
Mc paiva e Soso Careca Reprodução/Instagram/@mcdavipaiva
A influenciadora Soso Careca, de 19 anos, e o cantor MC Paiva, de 24, anunciaram, nesta terça-feira (27), por meio das redes sociais, que estão esperando um filho.

Na publicação, o casal compartilhou uma série de imagens juntos e segurando um sapatinho branco. Eles também divulgaram uma foto do ultrassom. "Três meses com o amor mais puro que existe", escreveu Paiva na legenda.

Soso Careca será mãe pela primeira vez. O cantor já tem dois filhos de um relacionamento anterior. O casal anunciou o namoro em janeiro de 2026. Desde então, os dois protagonizaram algumas polêmicas nas redes sociais, envolvendo principalmente a influenciadora Malévola Alves.

Em um dos episódios, Malévola trocou tapas com MC Paiva em um cinema de um shopping center.

Em julho, Mc Paiva terminou o relacionamento com Soso Careca enquanto ela estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos. Segundo a influenciadora, o cantor decidiu colocar fim ao namoro depois que ela fez uma transmissão ao vivo com Malévola, na qual as duas se reconciliaram. Poucos dias depois, no entanto, Soso Careca e Mc Paiva reataram o relacionamento.

Veja Também 

Aniversário de 5 anos do portal de entretenimento de A Gazeta foi marcado por muitos encontros especiais

De Anitta a Lázaro Ramos: veja mais de 100 famosos entrevistados pelo HZ em 5 anos

Fernando Torquatto, Ana Paula Castro, Rose Linhares, Sinesia Karol e Leticia Birkheuer

Sinesia Karol inaugura loja em Vitória com presença de famosos

Iniciativa já retratou artistas da música brasileira e conquistou milhões de pessoas nas redes.

De Thiaguinho a Seu Jorge: capixaba usa IA para contar histórias de músicos famosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gravidez Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homicídio em barbearia põe fim a 569 dias sem homicídio em Guaçuí
Adolescente suspeito de matar homem em barbearia de Guaçuí se entrega à polícia
Gavião Shiluba é utilizado para afastar pombos de área de hospital do Espírito Santo
Hospital em Vitória contrata gavião para espantar pombos; saiba como funciona
Kimi Antonelli
Dois pontos separam Kimi Antonelli do título da Fórmula 1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.