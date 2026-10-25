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Aniversário HZ

De Anitta a Lázaro Ramos: veja mais de 100 famosos entrevistados pelo HZ em 5 anos

Famosos da música, televisão, cinema, gastronomia e outros; desde 2021 HZ já conversou com diversos nomes conhecidos da cultura
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 09:00

Aniversário de 5 anos do portal de entretenimento de A Gazeta foi marcado por muitos encontros especiais
Aniversário de 5 anos do portal de entretenimento de A Gazeta foi marcado por muitos encontros especiais Reprodução Ibstagram @hz.entrete

“Parabéns para HZ, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida!” Hoje é dia de festa: o seu portal de entretenimento favorito está completando cinco anos! Desde 2021, HZ acompanha de perto o que acontece no universo da cultura e do entretenimento, com coberturas de shows, festivais, lançamentos, exposições e acontecimentos que deram o que falar. 


E, claro, essa história também foi marcada por muitos encontros e entrevistas com artistas que passaram pelo Espírito Santo. De grandes nomes da música brasileira a personalidades do cinema e da televisão, muita gente já bateu um papo com a gente ao longo dessa trajetória. 


As conversas aconteceram em eventos já consagrados, como o Vital e o Festival de Cinema de Vitória, e em festivais mais recentes, como o Movimento Cidade. Também rolaram participações em lançamentos musicais, cobertura de shows e por aí vai.


E para celebrar os cinco anos de HZ, que tal relembrar alguns dos famosos que já passaram por aqui?

Anitta
Leo Santana
Budah
João Gomes
Zeca Pagodinho
Lazaro Ramos
Joelma
Vera Holtz
Rodrigo Santoro e Bruno Gagliasso
E é claro que não são apenas esses. Mesmo que seja difícil listar todos os famosos que já passaram pelo HZ nesses 5 anos, a lista de pessoas que já entrevistamos passa de 100 (literalmente). Aqui tem mais nomes de artistas e personalidades que marcaram a história de HZ:

  1. Anitta

  2. Gusttavo Lima

  3. Luan Santana

  4. Ludmilla

  5. Alok

  6. Pabllo Vittar

  7. Claudia Leitte

  8. Ney Matogrosso

  9. Zeca Pagodinho

  10. Bell Marques

  11. Léo Santana

  12. Rodrigo Santoro

  13. Tony Ramos

  14. Glória Pires

  15. Lázaro Ramos

  16. Marina Ruy Barbosa

  17. Bruno Gagliasso

  18. Giovanna Ewbank

  19. IZA

  20. Thiaguinho

  21. João Gomes

  22. Marcos Mion

  23. Carolina Dieckmann

  24. Joelma

  25. Belo

  26. Péricles

  27. Sorriso Maroto

  28. Fernanda Paes Leme

  29. Marina Sena

  30. Gusttavo Mioto

  31. Dira Paes

  32. Lilia Cabral

  33. Kevin O Chris

  34. Cleo Pires

  35. Gaby Amarantos

  36. Samuel Rosa (Skank)

  37. Marcelo D2

  38. Marcelo Falcão

  39. Ferrugem

  40. Xanddy Harmonia

  41. Dilsinho

  42. Andrea Beltrão

  43. Leandra Leal

  44. Vera Holtz

  45. Adriana Calcanhotto

  46. Liniker

  47. Silva

  48. Ney Matogrosso

  49. Armandinho

  50. Raimundos

  51. Banda Blitz

  52. Biquini Cavadão

  53. Planta e Raiz

  54. Grupo Revelação

  55. Daniel

  56. Matuê

  57. Filipe Ret

  58. Veigh

  59. Duquesa

  60. Delacruz

  61. Duda Beat

  62. Dennis DJ

  63. MC Maneirinho

  64. Cesar MC

  65. Jottapê

  66. Dudu MC

  67. Os Garotin

  68. Budah

  69. Ajuliacosta

  70. Alemão do Forró

  71. Mestrinho

  72. Toni Garrido

  73. Jorge Vercillo

  74. Renato Albani

  75. Gretchen

  76. Andressa Urach

  77. Rafa Kalimann

  78. Thaynara OG

  79. Ana Clara (BBB)

  80. Nany People

  81. Edu Sterblitch

  82. Cacau Protásio

  83. Rodrigo Sant’anna

  84. Danielle Winits

  85. Débora Nascimento

  86. Camila Pitanga

  87. Zezé Motta

  88. Elisa Lucinda

  89. Conceição Evaristo

  90. Ailton Krenak

  91. Djamila Ribeiro

  92. Bela Gil

  93. Sandra Annenberg

  94. Rita Batista

  95. Rafael Infante

  96. Patati e Patata

  97. Pequena Lo

  98. David Brasil

  99. Raquele (BBB)

  100. Alana (BBB)

  101. Raquel Reis

  102. Mayari Jubini

  103. Felipe Rigoni (Banda Eva)

  104. Armando Babaioff

  105. Camila Morgado

  106. Daniel de Oliveira

  107. Antônio Pitanga

  108. Ana Botafogo

  109. Carlinhos de Jesus

  110. Jorge Furtado

  111. Eliza Capai

  112. Lucas Corazza

  113. Miguel Rômulo

  114. Simoninha

  115. Barbara Coelho

  116. Thalita Zampirolli

  117. Tiago Martins

  118. Leandro Soares

  119. Lara Santana

  120. KVSH

  121. Marcélia Cartaxo

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