De Anitta a Lázaro Ramos: veja mais de 100 famosos entrevistados pelo HZ em 5 anos

“Parabéns para HZ, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida!” Hoje é dia de festa: o seu portal de entretenimento favorito está completando cinco anos! Desde 2021, HZ acompanha de perto o que acontece no universo da cultura e do entretenimento, com coberturas de shows, festivais, lançamentos, exposições e acontecimentos que deram o que falar.
E, claro, essa história também foi marcada por muitos encontros e entrevistas com artistas que passaram pelo Espírito Santo. De grandes nomes da música brasileira a personalidades do cinema e da televisão, muita gente já bateu um papo com a gente ao longo dessa trajetória.
As conversas aconteceram em eventos já consagrados, como o Vital e o Festival de Cinema de Vitória, e em festivais mais recentes, como o Movimento Cidade. Também rolaram participações em lançamentos musicais, cobertura de shows e por aí vai.
E para celebrar os cinco anos de HZ, que tal relembrar alguns dos famosos que já passaram por aqui?
Anitta
Gusttavo Lima
Luan Santana
Ludmilla
Alok
Pabllo Vittar
Claudia Leitte
Ney Matogrosso
Zeca Pagodinho
Bell Marques
Léo Santana
Rodrigo Santoro
Tony Ramos
Glória Pires
Lázaro Ramos
Marina Ruy Barbosa
Bruno Gagliasso
Giovanna Ewbank
IZA
Thiaguinho
João Gomes
Marcos Mion
Carolina Dieckmann
Joelma
Belo
Péricles
Sorriso Maroto
Fernanda Paes Leme
Marina Sena
Gusttavo Mioto
Dira Paes
Lilia Cabral
Kevin O Chris
Cleo Pires
Gaby Amarantos
Samuel Rosa (Skank)
Marcelo D2
Marcelo Falcão
Ferrugem
Xanddy Harmonia
Dilsinho
Andrea Beltrão
Leandra Leal
Vera Holtz
Adriana Calcanhotto
Liniker
Silva
Ney Matogrosso
Armandinho
Raimundos
Banda Blitz
Biquini Cavadão
Planta e Raiz
Grupo Revelação
Daniel
Matuê
Filipe Ret
Veigh
Duquesa
Delacruz
Duda Beat
Dennis DJ
MC Maneirinho
Cesar MC
Jottapê
Dudu MC
Os Garotin
Budah
Ajuliacosta
Alemão do Forró
Mestrinho
Toni Garrido
Jorge Vercillo
Renato Albani
Gretchen
Andressa Urach
Rafa Kalimann
Thaynara OG
Ana Clara (BBB)
Nany People
Edu Sterblitch
Cacau Protásio
Rodrigo Sant’anna
Danielle Winits
Débora Nascimento
Camila Pitanga
Zezé Motta
Elisa Lucinda
Conceição Evaristo
Ailton Krenak
Djamila Ribeiro
Bela Gil
Sandra Annenberg
Rita Batista
Rafael Infante
Patati e Patata
Pequena Lo
David Brasil
Raquele (BBB)
Alana (BBB)
Raquel Reis
Mayari Jubini
Felipe Rigoni (Banda Eva)
Armando Babaioff
Camila Morgado
Daniel de Oliveira
Antônio Pitanga
Ana Botafogo
Carlinhos de Jesus
Jorge Furtado
Eliza Capai
Lucas Corazza
Miguel Rômulo
Simoninha
Barbara Coelho
Thalita Zampirolli
Tiago Martins
Leandro Soares
Lara Santana
KVSH
Marcélia Cartaxo