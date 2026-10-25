Do Círio de Nazaré ao show do Guns N’ Roses: veja os lugares por onde HZ já passou em cinco anos

No dia 25 de outubro HZ completa cinco anos de história e se tem uma coisa que aprendemos ao longo desse tempo é que uma boa história pode estar em qualquer lugar. Às vezes, ela aparece pertinho de casa, em uma festa tradicional do Espírito Santo. Em outras, está a quilômetros de distância, no meio de uma multidão em uma celebração religiosa, em um festival de música ou até a bordo de um navio gigante em alto-mar.





Nascido com os pés fincados no Espírito Santo, o portal já provou que não precisa sair do Estado para encontrar boas histórias, mas também não dispensa um convite para fazer as malas. Nesse tempo, a equipe passou por destinos turísticos, festivais, exposições, shows e experiências culturais que renderam muito mais do que fotos bonitas: viraram conteúdo de qualidade para compartilhar com os leitores.





E olha que a lista é grande! Tem viagem de ônibus com mulheres desconhecidas, encontro com uma das maiores festas religiosas do país, queijo mineiro, forró, rock internacional, a maior tirolesa da américa latina e até uma visita ao universo de Pablo Picasso. Vem com a gente relembrar alguns desses momentos!