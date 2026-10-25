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5 anos de entretê!

Do Círio de Nazaré ao show do Guns N’ Roses: veja os lugares por onde HZ já passou em cinco anos

HZ faz 5 anos! Relembre viagens do maior portal de entretenimento capixaba, de cruzeiros e aldeias indígenas a exposições e experiências gastronômicas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 10:00

Do Círio de Nazaré ao show do Guns N’ Roses: veja os lugares por onde HZ já passou em cinco anos
Do Círio de Nazaré ao show do Guns N’ Roses: veja os lugares por onde HZ já passou em cinco anos Acervo HZ

No dia 25 de outubro HZ completa cinco anos de história e se tem uma coisa que aprendemos ao longo desse tempo é que uma boa história pode estar em qualquer lugar. Às vezes, ela aparece pertinho de casa, em uma festa tradicional do Espírito Santo. Em outras, está a quilômetros de distância, no meio de uma multidão em uma celebração religiosa, em um festival de música ou até a bordo de um navio gigante em alto-mar.


Nascido com os pés fincados no Espírito Santo, o portal já provou que não precisa sair do Estado para encontrar boas histórias, mas também não dispensa um convite para fazer as malas. Nesse tempo, a equipe passou por destinos turísticos, festivais, exposições, shows e experiências culturais que renderam muito mais do que fotos bonitas: viraram conteúdo de qualidade para compartilhar com os leitores.


E olha que a lista é grande! Tem viagem de ônibus com mulheres desconhecidas, encontro com uma das maiores festas religiosas do país, queijo mineiro, forró, rock internacional, a maior tirolesa da américa latina e até uma visita ao universo de Pablo Picasso. Vem com a gente relembrar alguns desses momentos!

Do Espírito Santo para o Brasil, e vice-versa

Quem acompanha HZ sabe que o Espírito Santo é nossa casa e uma fonte inesgotável de pautas. Mas a curiosidade não tem fronteiras, e a equipe já colocou o pé na estrada para descobrir o que outros destinos têm a oferecer.


Em Belém, no Pará, o repórter Felipe Khoury acompanhou de perto o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas e culturais do Brasil. Com mais de 2 milhões de pessoas reunidas na celebração, a experiência rendeu o relato de um capixaba diante da grandiosidade da festa paraense.

Ainda no Pará, HZ também esteve no Chocolat Amazônia, evento que reúne o universo do chocolate e da produção de cacau. E, quando o assunto é viagem, não dá para esquecer de Minas Gerais: a equipe conheceu a Serra da Canastra, região famosa por seus queijos e paisagens naturais, em uma viagem pelos sabores e atrativos turísticos mineiros.


A Bahia também entrou no roteiro. Em Trancoso, o olhar se voltou para as praias, a gastronomia e a estrutura turística de um dos destinos mais conhecidos do litoral baiano. Já em Porto Seguro, a repórter Aline Almeida viveu uma experiência diferente: embarcou em um ônibus cheio de mulheres que ainda não conhecia para uma viagem que acabou revelando uma história de empreendedorismo feminino e conexão entre viajantes.

Capixabas participam de excursão só de mulheres
Capixabas participam de excursão só de mulheres em Porto Seguro Acervo pessoal

E, claro, não poderia faltar um mergulho nas belezas capixabas. Em Itaúnas, no Norte do Estado, HZ foi além do forró para mostrar as dunas, as praias, a cultura e as histórias de uma vila que conquista visitantes. Mais recentemente, a equipe percorreu os Caminhos da Mata Atlântica Capixaba, uma rota turística que convida a conhecer o território por meio de paisagens, sabores e experiências.


Já em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, a aventura foi nas alturas: a Mega Tirolesa dos Pontões Capixabas entrou no roteiro, levando a equipe a conhecer de perto uma atração radical em meio às montanhas da região.

Se tem música, tem HZ!

Agora, se existe um lugar onde HZ gosta de marcar presença, é onde tem música. E não estamos falando apenas dos shows que acontecem na Grande Vitória.


Em Belo Horizonte, a equipe acompanhou o Festival Planeta Brasil, que reuniu mais de 100 artistas em dois dias de programação no Mineirão. Entre os nomes anunciados estavam 50 Cent, Ty Dolla Sign, Ms. Lauryn Hill, 2 Chainz e Sticky Fingers. Teve rap, hip-hop e muita movimentação para mostrar como os capixabas aproveitaram o festival.


Por aqui, a agenda musical também não dá descanso. HZ esteve presente em diferentes edições do Festival de Alegre, do Movimento Cidade, do TendaLab, do Boom Rap Festival e do Vital, além de acompanhar o Carnaval de Vitória, uma das grandes celebrações do calendário capixaba.


E quando o rock internacional desembarcou no Espírito Santo, a equipe não ficou de fora. HZ foi o único veículo de imprensa a fazer a cobertura em tempo real, pelas redes sociais, do show do Guns N' Roses no Estado. 

Da cultura popular à arte de Picasso

Nem só de grandes palcos e artistas internacionais vive a agenda cultural de HZ. A cultura popular capixaba também tem espaço garantido nas nossas andanças.


Em Cariacica, a equipe acompanhou o tradicional Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água, uma celebração que reúne fé, música, tradição e devoção a Nossa Senhora da Penha. Entre rodas de congo, manifestações culturais e encontros comunitários, a cobertura mostrou a força de uma festa que atravessa gerações.

HZ também esteve na Aldeia Boa Esperança, ampliando o olhar para as manifestações culturais e as tardições dos povos indígenas no Espírito Santo.

E, quando a arte ocupa os espaços expositivos, lá estamos nós. Em Vitória, a equipe acompanhou a chegada da exposição Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo, no Palácio Anchieta. Com obras do artista espanhol e de nomes ligados à sua trajetória, a mostra aproximou o público capixaba do universo de um dos grandes nomes da arte moderna.

Outra experiência foi conhecer a exposição Amazônia, de Sebastião Salgado, que convida o público a olhar para a floresta e seus povos por meio da fotografia. Se tem arte e cultura, tem HZ.

Uma mesa cheia de histórias

Outra coisa que combina muito com a gente é uma boa gastronomia. E, nesse quesito, HZ também tem currículo!


O portal marcou presença em todas as edições do Fest Gastronomia, evento que reúne chefs, produtores, restaurantes e atrações culturais no Espírito Santo. Em 2025, a abertura contou com a entrega do Prêmio HZ Gastrô, show de Paulo Ricardo e aulas com os chefs Lucas Corazza e Tabata Romero.


A equipe também acompanhou o Festival Gastronômico Nostra Cultura, reforçando a cobertura de iniciativas que valorizam a culinária e as tradições locais.

E teve viagem dedicada especialmente aos apaixonados por queijo. Na Serra da Canastra, em Minas Gerais, HZ percorreu municípios do circuito turístico Território Serra da Canastra/Mar de Minas para conhecer sabores, paisagens e histórias de quem faz da gastronomia parte da identidade regional.


Porque, para nós, gastronomia não é só sobre o que chega ao prato. É também sobre quem produz, quem cozinha, quem preserva tradições e quem transforma ingredientes em cultura.

Até em alto-mar!

Se você achou que HZ só viaja por estradas e aeroportos, temos uma surpresa: já teve embarque em um gigante dos mares também!


A equipe conheceu o MSC Seashore, um dos maiores navios de cruzeiro a navegar em águas brasileiras, em uma viagem de três dias que partiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo. Com centenas de metros de comprimento e milhares de passageiros de capacidade, a embarcação impressiona pela dimensão e pela estrutura.


Foi uma oportunidade de mostrar aos leitores como funciona a experiência de viajar em um cruzeiro e conhecer de perto uma modalidade de turismo que desperta a curiosidade de muita gente.

Cinco anos, muitos destinos e histórias para contar

Ao longo dessa caminhada, HZ também circulou por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, esteve no Rio2C, um dos grandes encontros de criatividade, inovação e negócios da economia criativa, e acompanhou eventos culturais que movimentam diferentes regiões do país.


Entre uma pauta e outra, são encontros com artistas, produtores culturais, empreendedores, comunidades e personagens que ajudam a entender a diversidade brasileira. Às vezes, a reportagem começa com um convite para conhecer um lugar. Em outras, é o próprio caminho que revela a história.


Cinco anos depois, HZ continua com a mesma vontade de descobrir, experimentar e contar. Nossa casa é capixaba, mas a curiosidade é brasileira, e ainda tem muito chão, festivais, eventos, exposições e shows pela frente!

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