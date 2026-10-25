Do Círio de Nazaré ao show do Guns N’ Roses: veja os lugares por onde HZ já passou em cinco anos

No dia 25 de outubro HZ completa cinco anos de história e se tem uma coisa que aprendemos ao longo desse tempo é que uma boa história pode estar em qualquer lugar. Às vezes, ela aparece pertinho de casa, em uma festa tradicional do Espírito Santo. Em outras, está a quilômetros de distância, no meio de uma multidão em uma celebração religiosa, em um festival de música ou até a bordo de um navio gigante em alto-mar.
Nascido com os pés fincados no Espírito Santo, o portal já provou que não precisa sair do Estado para encontrar boas histórias, mas também não dispensa um convite para fazer as malas. Nesse tempo, a equipe passou por destinos turísticos, festivais, exposições, shows e experiências culturais que renderam muito mais do que fotos bonitas: viraram conteúdo de qualidade para compartilhar com os leitores.
E olha que a lista é grande! Tem viagem de ônibus com mulheres desconhecidas, encontro com uma das maiores festas religiosas do país, queijo mineiro, forró, rock internacional, a maior tirolesa da américa latina e até uma visita ao universo de Pablo Picasso. Vem com a gente relembrar alguns desses momentos!
Quem acompanha HZ sabe que o Espírito Santo é nossa casa e uma fonte inesgotável de pautas. Mas a curiosidade não tem fronteiras, e a equipe já colocou o pé na estrada para descobrir o que outros destinos têm a oferecer.
Em Belém, no Pará, o repórter Felipe Khoury acompanhou de perto o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas e culturais do Brasil. Com mais de 2 milhões de pessoas reunidas na celebração, a experiência rendeu o relato de um capixaba diante da grandiosidade da festa paraense.
Ainda no Pará, HZ também esteve no Chocolat Amazônia, evento que reúne o universo do chocolate e da produção de cacau. E, quando o assunto é viagem, não dá para esquecer de Minas Gerais: a equipe conheceu a Serra da Canastra, região famosa por seus queijos e paisagens naturais, em uma viagem pelos sabores e atrativos turísticos mineiros.
A Bahia também entrou no roteiro. Em Trancoso, o olhar se voltou para as praias, a gastronomia e a estrutura turística de um dos destinos mais conhecidos do litoral baiano. Já em Porto Seguro, a repórter Aline Almeida viveu uma experiência diferente: embarcou em um ônibus cheio de mulheres que ainda não conhecia para uma viagem que acabou revelando uma história de empreendedorismo feminino e conexão entre viajantes.
E, claro, não poderia faltar um mergulho nas belezas capixabas. Em Itaúnas, no Norte do Estado, HZ foi além do forró para mostrar as dunas, as praias, a cultura e as histórias de uma vila que conquista visitantes. Mais recentemente, a equipe percorreu os Caminhos da Mata Atlântica Capixaba, uma rota turística que convida a conhecer o território por meio de paisagens, sabores e experiências.
Já em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, a aventura foi nas alturas: a Mega Tirolesa dos Pontões Capixabas entrou no roteiro, levando a equipe a conhecer de perto uma atração radical em meio às montanhas da região.
Agora, se existe um lugar onde HZ gosta de marcar presença, é onde tem música. E não estamos falando apenas dos shows que acontecem na Grande Vitória.
Em Belo Horizonte, a equipe acompanhou o Festival Planeta Brasil, que reuniu mais de 100 artistas em dois dias de programação no Mineirão. Entre os nomes anunciados estavam 50 Cent, Ty Dolla Sign, Ms. Lauryn Hill, 2 Chainz e Sticky Fingers. Teve rap, hip-hop e muita movimentação para mostrar como os capixabas aproveitaram o festival.
Por aqui, a agenda musical também não dá descanso. HZ esteve presente em diferentes edições do Festival de Alegre, do Movimento Cidade, do TendaLab, do Boom Rap Festival e do Vital, além de acompanhar o Carnaval de Vitória, uma das grandes celebrações do calendário capixaba.
E quando o rock internacional desembarcou no Espírito Santo, a equipe não ficou de fora. HZ foi o único veículo de imprensa a fazer a cobertura em tempo real, pelas redes sociais, do show do Guns N' Roses no Estado.
Nem só de grandes palcos e artistas internacionais vive a agenda cultural de HZ. A cultura popular capixaba também tem espaço garantido nas nossas andanças.
Em Cariacica, a equipe acompanhou o tradicional Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água, uma celebração que reúne fé, música, tradição e devoção a Nossa Senhora da Penha. Entre rodas de congo, manifestações culturais e encontros comunitários, a cobertura mostrou a força de uma festa que atravessa gerações.
HZ também esteve na Aldeia Boa Esperança, ampliando o olhar para as manifestações culturais e as tardições dos povos indígenas no Espírito Santo.
E, quando a arte ocupa os espaços expositivos, lá estamos nós. Em Vitória, a equipe acompanhou a chegada da exposição Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo, no Palácio Anchieta. Com obras do artista espanhol e de nomes ligados à sua trajetória, a mostra aproximou o público capixaba do universo de um dos grandes nomes da arte moderna.
Outra experiência foi conhecer a exposição Amazônia, de Sebastião Salgado, que convida o público a olhar para a floresta e seus povos por meio da fotografia. Se tem arte e cultura, tem HZ.
Outra coisa que combina muito com a gente é uma boa gastronomia. E, nesse quesito, HZ também tem currículo!
O portal marcou presença em todas as edições do Fest Gastronomia, evento que reúne chefs, produtores, restaurantes e atrações culturais no Espírito Santo. Em 2025, a abertura contou com a entrega do Prêmio HZ Gastrô, show de Paulo Ricardo e aulas com os chefs Lucas Corazza e Tabata Romero.
A equipe também acompanhou o Festival Gastronômico Nostra Cultura, reforçando a cobertura de iniciativas que valorizam a culinária e as tradições locais.
E teve viagem dedicada especialmente aos apaixonados por queijo. Na Serra da Canastra, em Minas Gerais, HZ percorreu municípios do circuito turístico Território Serra da Canastra/Mar de Minas para conhecer sabores, paisagens e histórias de quem faz da gastronomia parte da identidade regional.
Porque, para nós, gastronomia não é só sobre o que chega ao prato. É também sobre quem produz, quem cozinha, quem preserva tradições e quem transforma ingredientes em cultura.
Se você achou que HZ só viaja por estradas e aeroportos, temos uma surpresa: já teve embarque em um gigante dos mares também!
A equipe conheceu o MSC Seashore, um dos maiores navios de cruzeiro a navegar em águas brasileiras, em uma viagem de três dias que partiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo. Com centenas de metros de comprimento e milhares de passageiros de capacidade, a embarcação impressiona pela dimensão e pela estrutura.
Foi uma oportunidade de mostrar aos leitores como funciona a experiência de viajar em um cruzeiro e conhecer de perto uma modalidade de turismo que desperta a curiosidade de muita gente.
Ao longo dessa caminhada, HZ também circulou por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, esteve no Rio2C, um dos grandes encontros de criatividade, inovação e negócios da economia criativa, e acompanhou eventos culturais que movimentam diferentes regiões do país.
Entre uma pauta e outra, são encontros com artistas, produtores culturais, empreendedores, comunidades e personagens que ajudam a entender a diversidade brasileira. Às vezes, a reportagem começa com um convite para conhecer um lugar. Em outras, é o próprio caminho que revela a história.
Cinco anos depois, HZ continua com a mesma vontade de descobrir, experimentar e contar. Nossa casa é capixaba, mas a curiosidade é brasileira, e ainda tem muito chão, festivais, eventos, exposições e shows pela frente!