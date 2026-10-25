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Eleições 2026

Voto facultativo: idosos com mais de 70 anos chegam cedo às urnas em Vitória

Mesmo sem a obrigatoriedade do voto, aposentados de 74 a 81 anos foram a locais de votação em Vitória e destacaram a importância de participar da democracia

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 09:54

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

25 out 2026 às 09:54
O segundo turno das Eleições 2026 começou às 8h deste domingo (25). Para eleitores com mais de 70 anos, o voto é facultativo. A reportagem de A Gazeta esteve em dois locais de votação de Vitória e conversou com idosos que fizeram questão de ir às urnas.

O casal de aposentados Mauro Carvalho, de 77 anos, e Mara Carvalho, de 74, chegou à Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, antes da abertura dos portões.

O casal de aposentados Mauro Carvalho, de 77 anos, e Mara Carvalho, de 74, chegou à FDV (Faculdade de Direito de Vitória), em Santa Lúcia, em Vitória.
O casal de aposentados Mauro Carvalho, de 77 anos, e Mara Carvalho, de 74, chegou à FDV (Faculdade de Direito de Vitória), em Santa Lúcia, em Vitória. Guilherme Marques
Eles fazem questão de votar cedo para deixar o restante do dia livre.

Acredito que é importante vir votar, cumprir nossa obrigação

Mauro Carvalho Aposentado

Logo após a abertura do local de votação, a aposentada Luzia Corona, de 81 anos, chegou à Escola da Ilha, na Praia do Canto, acompanhada do filho Robson Zuccolotto, professor de 52 anos.
Logo após a abertura do local de votação, a aposentada Luzia Corona, de 81 anos, chegou à Escola da Ilha, na Praia do Canto, acompanhada do filho Robson Zuccolotto, professor de 52 anos. Tiago Taam

A aposentada Luzia Corona, de 81 anos, foi à Escola da Ilha, na Praia do Canto, acompanhada do filho, Robson Zuccolotto, de 52 anos, professor. Mesmo sem a obrigatoriedade do voto, ela fez questão de exercer o direito de cidadã ao lado dele.

Estar com ele, num dia tão importante, é especial. Fico emocionada e me sinto bem em fazer parte da democracia ao lado do meu filho 

Luiza Corona Aposentada

Robson também destacou a importância da participação dos eleitores. “É crucial vir aqui e exercer o voto de forma consciente, para nos anos seguintes seguir vigiando aquilo que os nossos representantes estão fazendo para o povo", finalizou.

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