Voto facultativo: idosos com mais de 70 anos chegam cedo às urnas em Vitória

O casal de aposentados Mauro Carvalho, de 77 anos, e Mara Carvalho, de 74, chegou à Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, antes da abertura dos portões.
Acredito que é importante vir votar, cumprir nossa obrigação
Mauro Carvalho Aposentado
A aposentada Luzia Corona, de 81 anos, foi à Escola da Ilha, na Praia do Canto, acompanhada do filho, Robson Zuccolotto, de 52 anos, professor. Mesmo sem a obrigatoriedade do voto, ela fez questão de exercer o direito de cidadã ao lado dele.
Estar com ele, num dia tão importante, é especial. Fico emocionada e me sinto bem em fazer parte da democracia ao lado do meu filho
Luiza Corona Aposentada
Robson também destacou a importância da participação dos eleitores. “É crucial vir aqui e exercer o voto de forma consciente, para nos anos seguintes seguir vigiando aquilo que os nossos representantes estão fazendo para o povo", finalizou.