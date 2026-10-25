Lula vota no ABC Paulista e agradece carinho durante campanha

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou, pouco depois das 9h30, à Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Seu voto foi registrado por volta das 10h.





Antes de sair de casa para votar, Lula fez um rápido pronunciamento, no bairro de Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Ele agradeceu o carinho, o apoio e a generosidade que recebeu dos apoiadores neste segundo turno.



“Eu estou com 80 anos, participo da vida política há 50. Já participei da campanha de 89, participei de todas as campanhas presidenciais. O comportamento do povo eu nunca vi, nunca vi, sinceramente, não acredito que alguém um dia tenha sido tratado com o carinho que eu fui tratado nesse momento.”