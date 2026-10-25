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Eleições 2026

Lula vota no ABC Paulista e agradece carinho durante campanha

Com bandeira do Brasil, presidenciável elogia a movimentação de seus eleitores

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 10:35

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

25 out 2026 às 10:35

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou, pouco depois das 9h30, à Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Seu voto foi registrado por volta das 10h.


Antes de sair de casa para votar, Lula fez um rápido pronunciamento, no bairro de Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Ele agradeceu o carinho, o apoio e a generosidade que recebeu dos apoiadores neste segundo turno.

“Eu estou com 80 anos, participo da vida política há 50. Já participei da campanha de 89, participei de todas as campanhas presidenciais. O comportamento do povo eu nunca vi, nunca vi, sinceramente, não acredito que alguém um dia tenha sido tratado com o carinho que eu fui tratado nesse momento.”

Lula 2º turno TV Globo

Lula afirmou que estava emocionado com as manifestações de apoio e que iria votar agradecido aos eleitores.


"Eu vou votar agradecido ao povo brasileiro. O que o povo fez comigo nesses dias é uma coisa que não tenho como pagar. É muita generosidade, é muito carinho, é muito amor. Eu serei eternamente grato", declarou.


Ao falar da expectativa para o resultado das eleições, pois as pesquisas indicam empate técnico entre ele e o concorrente do PL, Flávio Bolsonaro, ele destacou que o adversário “mente e não é capaz de dizer uma verdade”. E reiterou: “Ele tem preferência por mentira e, por isso, eu acho que o povo não vai eleger um mentiroso".

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