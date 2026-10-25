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Eleições 2026

ES registra problemas em 32 urnas eletrônicas nas primeiras horas de votação

Segundo o TRE-ES, 22 equipamentos tiveram os problemas resolvidos no próprio local e outros 10 precisaram ser substituídos; Serra e Guarapari lideram as ocorrências, com oito cada

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2026 às 10:59

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) divulgou que, nas primeiras horas de votação do segundo turno das Eleições 2026 neste domingo (25), 32 urnas eletrônicas apresentaram problemas em todo o Estado.  


Desse total, 22 tiveram as ocorrências resolvidas no próprio local de votação, enquanto outras 10 precisaram ser substituídas. As informações são do boletim do TRE-ES atualizado às 9h30.


Serra e Guarapari registraram o maior número de ocorrências, com oito cada. Em Cariacica, foram quatro registros. Ao todo, 10.790 urnas eletrônicas estão sendo utilizadas no Espírito Santo.

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