ES registra problemas em 32 urnas eletrônicas nas primeiras horas de votação

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) divulgou que, nas primeiras horas de votação do segundo turno das Eleições 2026 neste domingo (25), 32 urnas eletrônicas apresentaram problemas em todo o Estado.





Desse total, 22 tiveram as ocorrências resolvidas no próprio local de votação, enquanto outras 10 precisaram ser substituídas. As informações são do boletim do TRE-ES atualizado às 9h30.





Serra e Guarapari registraram o maior número de ocorrências, com oito cada. Em Cariacica, foram quatro registros. Ao todo, 10.790 urnas eletrônicas estão sendo utilizadas no Espírito Santo.