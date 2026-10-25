Motociclista morre após atingir poste na Serra

Uma mulher de 22 anos e o sobrinho dela, de dois anos, foram baleados na noite deste sábado (24), durante um evento político em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os dois foram socorridos e levados para o Hospital Municipal, no Centro da cidade.





À PM, a mulher contou que estava em um evento político quando sentiu o impacto do projétil, mas não ouviu disparos. As circunstâncias em que os dois foram atingidos não foram detalhadas.





A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pinheiros. Para preservar a apuração, a corporação não divulgou outras informações.





Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas anonimamente ao Disque-Denúncia 181. As denúncias podem ser feitas por telefone, pelo número 181; pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br; ou pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181. Segundo a Polícia Civil, o anonimato é garantido.