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Previsão do tempo

ES recebe alerta de tempestade com granizo e ventos fortes até terça (27)

A previsão abrange todo o Estado nos próximos dias, com possiblidade de até 100mm de chuva, na segunda (26), para 51 cidades

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 15:54

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

24 out 2026 às 15:54

Alertas de perigo potencial de tempestades preveem chuva e ventos fortes para os próximos dias no Espírito Santo. Os avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com possiblidade de que a intensidade da chuva e dos ventos seja maior na próxima segunda-feira (26). A previsão para este domingo (25) é de tempestade para todo o território capixaba. Na segunda-feira (26), 51 cidades do Estado podem registrar acumulados de até 100 mm de chuva.

Alerta laranja do Inmet para chuvas de até 100 mm para segunda-feira, dia 26
Alerta laranja do Inmet para chuvas de até 100 mm para segunda-feira, dia 26 Reprodução

Os alertas já valem para este sábado (24), com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. O risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, porém, é baixo.


A previsão vale para sete municípios capixabas: Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Brejetuba, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Iúna e Laranja da Terra. No domingo (25), o alerta será estendido aos 78 municípios do Espírito Santo, com previsão de volumes de chuva e velocidades dos ventos semelhantes.

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Já a Marinha do Brasil informou que, entre as noites de sábado (24) e domingo (25), haverá a passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba, o que pode aumentar a velocidade dos ventos em toda a faixa litorânea do Estado. Os ventos devem soprar de noroeste a sudoeste, com intensidade de até 60 km/h e rajadas que podem chegar a 75 km/h.

Até 100 mm de chuva em 51 municípios na segunda (26)

A partir de segunda-feira (26), o alerta fica laranja para 51 municípios capixabas, e o perigo de tempestade e ventos fortes aumenta. O volume de chuva deve ficar entre 30 e 60 mm por hora, podendo variar de 50 a 100 mm no dia. Também há previsão de ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.


Com essas condições meteorológicas, aumenta o risco de corte de energia elétrica, de estragos em plantações, de queda de árvores e de alagamentos. Confira as cidades capixabas onde pode chover até 100 mm na segunda (26)

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

Para as demais cidades capixabas, o Inmet mantém o alerta de tempestade para segunda (26), com as mesmas condições previstas para domingo (25).


Já na terça-feira (27) o alerta de chuvas e ventos intensos se reduz, com previsão de menores volumes de chuva e ventos menos intensos em 11 municípios do Estado. São eles: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.


Entre sábado (24) e terça (27), o Inmet recomenda atenção à população. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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