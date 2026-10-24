ES recebe alerta de tempestade com granizo e ventos fortes até terça (27)

Os alertas já valem para este sábado (24), com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. O risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, porém, é baixo.





A previsão vale para sete municípios capixabas: Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Brejetuba, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Iúna e Laranja da Terra. No domingo (25), o alerta será estendido aos 78 municípios do Espírito Santo, com previsão de volumes de chuva e velocidades dos ventos semelhantes.