ES recebe alerta de tempestade com granizo e ventos fortes até terça (27)

Alertas de perigo potencial de tempestades preveem chuva e ventos fortes para os próximos dias no Espírito Santo. Os avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com possiblidade de que a intensidade da chuva e dos ventos seja maior na próxima segunda-feira (26). A previsão para este domingo (25) é de tempestade para todo o território capixaba. Na segunda-feira (26), 51 cidades do Estado podem registrar acumulados de até 100 mm de chuva.
Os alertas já valem para este sábado (24), com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. O risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, porém, é baixo.
A previsão vale para sete municípios capixabas: Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Brejetuba, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Iúna e Laranja da Terra. No domingo (25), o alerta será estendido aos 78 municípios do Espírito Santo, com previsão de volumes de chuva e velocidades dos ventos semelhantes.
Já a Marinha do Brasil informou que, entre as noites de sábado (24) e domingo (25), haverá a passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba, o que pode aumentar a velocidade dos ventos em toda a faixa litorânea do Estado. Os ventos devem soprar de noroeste a sudoeste, com intensidade de até 60 km/h e rajadas que podem chegar a 75 km/h.
A partir de segunda-feira (26), o alerta fica laranja para 51 municípios capixabas, e o perigo de tempestade e ventos fortes aumenta. O volume de chuva deve ficar entre 30 e 60 mm por hora, podendo variar de 50 a 100 mm no dia. Também há previsão de ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.
Com essas condições meteorológicas, aumenta o risco de corte de energia elétrica, de estragos em plantações, de queda de árvores e de alagamentos. Confira as cidades capixabas onde pode chover até 100 mm na segunda (26)
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Para as demais cidades capixabas, o Inmet mantém o alerta de tempestade para segunda (26), com as mesmas condições previstas para domingo (25).
Já na terça-feira (27) o alerta de chuvas e ventos intensos se reduz, com previsão de menores volumes de chuva e ventos menos intensos em 11 municípios do Estado. São eles: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.
Entre sábado (24) e terça (27), o Inmet recomenda atenção à população. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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