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Colisão na ES 482

Ex-servidor da Câmara de Cachoeiro morre após acidente com caminhão

Hugo Rodrigues, de 40 anos, chegou a ser socorrido após a colisão na noite de sexta-feira (23), mas morreu na manhã deste sábado (24); segundo a PM, carro fez ultrapassagem em trecho com faixa contínua

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 12:47

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

24 out 2026 às 12:47
Acidente aconteceu na ES 482, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim
Hugo Rodrigues chegou a ser socorrido e levado a um hospital em Jerônimo Monteiro, mas não resistiu aos ferimentos Redes Sociais

Um ex-servidor de 40 anos da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu na manhã deste sábado (24), após se envolver em um acidente com um caminhão na ES 482, na zona rural do município. Hugo Rodrigues chegou a ser socorrido com vida na noite de sexta-feira (23), mas não resistiu aos ferimentos.


De acordo com a Polícia Militar, o carro em que Hugo estava teria feito uma ultrapassagem em um trecho da rodovia sinalizado com faixa dupla contínua e, em seguida, colidido com o caminhão.


O caminhoneiro prestou socorro à vítima e aguardou a chegada da polícia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.


Hugo foi encaminhado a um hospital em Jerônimo Monteiro, mas morreu na manhã seguinte. A Polícia Científica informou que foi acionada neste sábado para recolher o corpo, levado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para necropsia e posterior liberação à família.


A Câmara Municipal publicou uma nota de pesar nas redes sociais, na qual reconheceu a trajetória profissional do ex-servidor e lamentou sua morte.

A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre as medidas adotadas em relação ao caminhoneiro na delegacia e aguarda retorno.

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