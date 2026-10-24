Ex-servidor da Câmara de Cachoeiro morre após acidente com caminhão

Um ex-servidor de 40 anos da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu na manhã deste sábado (24), após se envolver em um acidente com um caminhão na ES 482, na zona rural do município. Hugo Rodrigues chegou a ser socorrido com vida na noite de sexta-feira (23), mas não resistiu aos ferimentos.





De acordo com a Polícia Militar, o carro em que Hugo estava teria feito uma ultrapassagem em um trecho da rodovia sinalizado com faixa dupla contínua e, em seguida, colidido com o caminhão.





O caminhoneiro prestou socorro à vítima e aguardou a chegada da polícia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.





Hugo foi encaminhado a um hospital em Jerônimo Monteiro, mas morreu na manhã seguinte. A Polícia Científica informou que foi acionada neste sábado para recolher o corpo, levado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para necropsia e posterior liberação à família.





A Câmara Municipal publicou uma nota de pesar nas redes sociais, na qual reconheceu a trajetória profissional do ex-servidor e lamentou sua morte.

A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre as medidas adotadas em relação ao caminhoneiro na delegacia e aguarda retorno.