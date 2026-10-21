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Meio ambiente

Três novas espécies de plantas são descobertas na Mata Atlântica no ES e em MG

Uma das espécies foi encontrada em Castelo e está ameaçada de extinção; pesquisadores alertam para riscos causados pela extração de rochas e outras atividade

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 13:50

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 out 2026 às 13:50
Pleroma leucotrichum foi encontrada em Castelo e foi considerada em perigo de extinção
Pleroma leucotrichum foi encontrada em Castelo e foi considerada em perigo de extinção Crédito: Reprodução | INMA

Três novas espécies de plantas foram descobertas na Mata Atlântica, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Uma delas, a Pleroma leucotrichum, foi encontrada em uma região de rochas na região de Estrela do Norte, em Castelo, no Sul do Estado, foi considerada em perigo de extinção.


Segundo o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), a espécie foi encontrada na Pedra do Fio e Pedra dos Cabritos. Outra nova espécie descoberta no Espírito Santo foi a Pleroma squamipilosum, foi achada em Nova Venécia, no Espírito Santo, e em localidades de Minas Gerais. No estado mineiro, os pesquisadores ainda encontraram a Pleroma latisepalum, nos municípios de Itaipé e Novo Cruzeiro. Esta foi classificada como vulnerável em risco de extinção. 


As descobertas foram publicadas neste mês na revista científica Phytotaxa. As três plantas pertencem à família Melastomataceae, que reúne espécies conhecidas por suas flores chamativas, como as quaresmeiras.


As plantas foram encontradas em grandes formações rochosas isoladas na paisagem, chamadas de inselbergues. Nesses ambientes, a vegetação enfrenta condições particulares, como solos muito rasos, intensa exposição solar e baixa disponibilidade de água.


“Os inselbergues possuem uma flora muito particular, que muitas vezes não é encontrada nas florestas ao redor. As novas descobertas mostram que ainda conhecemos pouco a diversidade desses ambientes”, explica Dayvid Rodrigues Couto, pesquisador vinculado ao INMA e à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).


De acordo com o INMA, levantamentos realizados ao longo dos anos no Espírito Santo têm contribuído para a descoberta de espécies em ambientes rochosos ainda pouco explorados. A conservação dessas plantas, porém, preocupa os pesquisadores, já que elas ocorrem em áreas sujeitas à extração de rochas ornamentais, à atividade agropecuária e ao turismo de aventura, como em Castelo.


A pesquisa foi realizada por Fabrício Schmitz Meyer, Dayvid Rodrigues Couto, Ludovic Jean Charles Kollmann e Renato Goldenberg, segundo o instituto.

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