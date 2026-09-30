Recuperação ambiental do Rio Doce une natureza e comunidades

A recuperação ambiental da Bacia do Rio Doce envolve um trabalho que vai além da recomposição de áreas onde houve depósito de rejeito após o rompimento da barragem de Fundão. Na Samarco, as ações previstas no processo de reparação combinam restauração florestal, recuperação de nascentes, monitoramento dos ecossistemas e participação de proprietários rurais e comunidades. O projeto associa a proteção dos recursos naturais ao desenvolvimento local e à construção de um legado ambiental de longo prazo.