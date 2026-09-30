Quer um bolo fofinho para o lanche da tarde? Aprenda essa receita de morango com iogurte

Em um recipiente, misture os ovos, o açúcar, o iogurte natural, o óleo e a essência de baunilha até obter um creme homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e o sal aos poucos, mexendo delicadamente até a massa ficar uniforme. Por último, coloque o fermento químico e os morangos picados e mexa para incorporar. Transfira a massa para uma assadeira retangular untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos