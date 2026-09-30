É possível votar em deputado ou senador de outro Estado? Entenda

O eleitor brasileiro poderá exercer o direito ao voto no próximo domingo (4), no primeiro turno das eleições gerais. Além do cargo presidencial, também serão definidos outros mandatos na esfera nacional, como os de deputado federal e senador. Porém, apesar de serem cargos exercidos em Brasília e com repercussão em todo o país, na hora de votar, a escolha precisa ser regional, com a disputa distribuída por estados.
Em ambos os casos, a explicação tem como base a Constituição Federal de 1988. Para deputado, a votação é dividida em estadual e federal, com um voto disponibilizado para cada função. A divisão dos cargos faz referência à esfera de representatividade do deputado. Portanto, o eleitor poderá votar apenas em candidatos do Estado onde tem domicílio eleitoral.
O deputado estadual eleito pelos capixabas atuará na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) em temas relacionados ao Estado.
O deputado federal eleito pelos capixabas representará o Espírito Santo no âmbito federal, na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Para a Assembleia Legislativa, são eleitos 30 deputados estaduais, enquanto para a Câmara dos Deputados os capixabas escolherão 10 representantes. Esses números são calculados com base na população de cada Estado, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Tanto na esfera estadual quanto na federal, as atribuições principais dos deputados, que compõem o Poder Legislativo, são criar leis e fiscalizar o Poder Executivo. Além disso, os parlamentares também abrem espaço para a participação popular e atuam na definição do orçamento público.
Também na votação para o Senado, a lógica geográfica permanece. Nas Eleições 2026, dois senadores serão eleitos, com o voto majoritário do próprio Estado. Sendo assim, os capixabas votarão apenas em candidatos do Espírito Santo, da mesma forma que acontece com os deputados. No entanto, existem diferenças entre os dois cargos: formato, quantidade de eleitos e duração do mandato.
No Senado, ao contrário do que acontece na Câmara dos Deputados, todos os Estados têm o mesmo peso. Cada um é representado por três senadores, que ocupam os cargos por oito anos. A duração do mandato faz com que a rotatividade da função seja sempre parcial e também alterne a quantidade de vagas disponíveis a cada eleição. Em 2022, havia apenas uma vaga para senador em disputa por Estado, o que voltará a acontecer em 2030.
*Este conteúdo foi escrito por um aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Gisele Arantes.