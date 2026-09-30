É possível votar em deputado ou senador de outro Estado? Entenda

O eleitor brasileiro poderá exercer o direito ao voto no próximo domingo (4), no primeiro turno das eleições gerais. Além do cargo presidencial, também serão definidos outros mandatos na esfera nacional, como os de deputado federal e senador. Porém, apesar de serem cargos exercidos em Brasília e com repercussão em todo o país, na hora de votar, a escolha precisa ser regional, com a disputa distribuída por estados.





Em ambos os casos, a explicação tem como base a Constituição Federal de 1988. Para deputado, a votação é dividida em estadual e federal, com um voto disponibilizado para cada função. A divisão dos cargos faz referência à esfera de representatividade do deputado. Portanto, o eleitor poderá votar apenas em candidatos do Estado onde tem domicílio eleitoral.





O deputado estadual eleito pelos capixabas atuará na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) em temas relacionados ao Estado.

O deputado federal eleito pelos capixabas representará o Espírito Santo no âmbito federal, na Câmara dos Deputados, em Brasília.





Para a Assembleia Legislativa, são eleitos 30 deputados estaduais, enquanto para a Câmara dos Deputados os capixabas escolherão 10 representantes. Esses números são calculados com base na população de cada Estado, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Tanto na esfera estadual quanto na federal, as atribuições principais dos deputados, que compõem o Poder Legislativo, são criar leis e fiscalizar o Poder Executivo. Além disso, os parlamentares também abrem espaço para a participação popular e atuam na definição do orçamento público.