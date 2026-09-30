Carolana, ex-seleção de vôlei, é diagnosticada com câncer de colo do útero; entenda

O oncologista Diocesio Andrade, especialista em tumores ginecológicos da Oncoclínicas, diz que quando falamos em câncer ginecológico, prevenção e diagnóstico precoce precisam caminhar juntos. "Temos doenças que podem ser evitadas ou identificadas antes de se tornarem mais graves, mas isso depende de informação, vacinação, acompanhamento médico e, principalmente, de acesso. O momento em que a paciente chega ao sistema de saúde pode mudar completamente a possibilidade de tratamento e de cura”.





Por muitos anos, o exame mais conhecido para prevenção do câncer do colo do útero foi o Papanicolau. O exame citopatológico analisa células coletadas do colo do útero e pode identificar alterações que antecedem o câncer.





Esse cenário está mudando no Brasil. O Ministério da Saúde estabeleceu novas diretrizes para o rastreamento do câncer do colo do útero, que passaram a adotar o teste molecular para detecção do DNA do HPV oncogênico como método primário. A estratégia está sendo implantada progressivamente no Sistema Único de Saúde. O rastreamento é indicado para mulheres e outras pessoas com colo do útero, de 25 a 64 anos, que já tenham tido atividade sexual. Com o teste de DNA-HPV negativo, a recomendação é repetir o exame após cinco anos.





“O teste de DNA-HPV permite identificar a presença de tipos de HPV associados ao desenvolvimento do câncer antes que necessariamente exista uma alteração celular detectável. Isso amplia a possibilidade de atuar mais cedo, acompanhando e tratando eventuais lesões precursoras antes que evoluam”, explica Diocésio.





O próprio Ministério da Saúde informa que a meta é que o rastreamento com o teste molecular esteja disponível em toda a rede pública brasileira até dezembro de 2026. Enquanto a implantação ocorre de forma gradual, o Papanicolau continua fazendo parte da estratégia de rastreamento e pode ser utilizado conforme a disponibilidade e o protocolo adotado no serviço de saúde.





O resultado de um teste de HPV pode causar preocupação, mas é importante entender que ter HPV não é o mesmo que ter câncer. A infecção pelo papilomavírus humano é extremamente comum. O problema está principalmente na persistência de tipos oncogênicos do vírus, que podem provocar alterações progressivas nas células do colo do útero. Segundo o INCA, a infecção persistente pelo HPV está associada a cerca de 99% dos casos de câncer do colo do útero, e os tipos 16 e 18 respondem por aproximadamente 70% dos tumores.





Na maioria das pessoas, a infecção é controlada pelo próprio organismo. O risco está justamente quando determinados tipos de HPV permanecem por tempo prolongado e provocam alterações celulares.





“Um resultado positivo para HPV não significa que a mulher tenha câncer. Significa que existe uma infecção que precisa ser avaliada dentro de um protocolo de acompanhamento. O objetivo do rastreamento é justamente identificar quem precisa de uma investigação mais detalhada antes que uma lesão possa evoluir para um tumor invasivo”, explica o oncologista.





Dependendo do resultado e do tipo de HPV identificado, podem ser indicados exames complementares, como a citologia, a colposcopia e, quando necessário, a biópsia. A colposcopia permite examinar o colo do útero com aumento, enquanto a biópsia analisa um fragmento do tecido para determinar se existem alterações precursoras ou câncer.