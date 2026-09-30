O que assistir na HBO Max em outubro? Veja 5 filmes, animações e séries 

A presença do novo cozinheiro altera o equilíbrio estabelecido entre as figuras que dominam a cena local. Ao se envolver com personagens poderosos e enfrentar diferentes ameaças, Jiro passa a questionar as regras que organizam aquele mundo e precisa decidir até onde está disposto a ir para alcançar seus objetivos. Inspirada na graphic novel de Anthony Bourdain e Joel Rose, a produção combina humor ácido, ação e ficção científica em uma história que transforma o universo da culinária em uma sátira sobre poder, status e ambição.