Perfumes de primavera: florais e combinações para fugir do óbvio

“Não existe uma regra única para escolher um perfume para a primavera. O mais importante é se sentir bem, e usar o que gosta. Entender como a fragrância se comporta na pele e pensar no momento em que ela será usada são algumas regras que facilitam a escolha. Para o dia, composições mais leves podem trazer conforto e liberdade, enquanto à noite é possível buscar perfumes mais envolventes, com maior projeção e profundidade”, explica Alessandra Tucci.