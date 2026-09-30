Ressaca faz mar avançar sobre asfalto em Pontal de Marataízes

O mar avançou sobre a pista da Rodovia do Sol na tarde desta terça-feira (29) no trecho entre Pontal, em Marataizes, e Itaoca em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Imagens registradas no local mostram o mar bastante agitado, com ondas chegando próximo ao asfalto.





Segundo o coordenador da Defesa Civil de Marataízes, Jone Toledo, as rajadas de vento registradas na tarde de terça-feira (29) ficaram entre 30 e 35 km/h, com predominância de vento nordeste.





Desde segunda-feira (28), o litoral sul do Espírito Santo está sob aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. O alerta abrange o trecho entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Vitória, no Espírito Santo, e é válido até a noite desta quarta-feira (30).