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Ressaca faz mar avançar sobre asfalto em Pontal de Marataízes

Imagem registrada na tarde desta terça (29) mostra o mar bastante agitado na Rodovia do Sol, no trecho que liga o Pontal de Marataízes a Itaoca, em Itapemirim

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 15:55

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

30 set 2026 às 15:55

O mar avançou sobre a pista da Rodovia do Sol na tarde desta terça-feira (29) no trecho entre Pontal, em Marataizes, e Itaoca em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Imagens registradas no local mostram o mar bastante agitado, com ondas chegando próximo ao asfalto.


Segundo o coordenador da Defesa Civil de Marataízes, Jone Toledo, as rajadas de vento registradas na tarde de terça-feira (29) ficaram entre 30 e 35 km/h, com predominância de vento nordeste.


Desde segunda-feira (28), o litoral sul do Espírito Santo está sob aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. O alerta abrange o trecho entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Vitória, no Espírito Santo, e é válido até a noite desta quarta-feira (30).

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