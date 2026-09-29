ES recebe novo alerta de tempestade e granizo para 28 cidades; veja quais

Um homem de 67 anos, identificado como Jorge Luiz Ribeiro, foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Vista da Serra I, na Serra, na segunda-feira (28). A vítima foi atingida no rosto, no tórax e na região dorsal.





Segundo a Polícia Militar, uma familiar contou que, por volta das 14h30, ouviu barulhos no primeiro andar da residência, onde Jorge morava. Ela não desconfiou de que algo pudesse ter acontecido porque o idoso costumava realizar serviços de marcenaria no local, e os ruídos eram comuns.





Por volta das 17h, a parente foi até a casa e encontrou Jorge caído de bruços no chão da sala. Havia marcas de sangue no piso.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a última atualização desta mat[eria, nenhum suspeito havia sido preso.

