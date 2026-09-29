ES recebe novo alerta de tempestade e granizo para 28 cidades; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestade e queda de granizo para 28 cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (29). O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Confira os municípios sob alerta:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Além do alerta do Inmet, a Marinha do Brasil emitiu um aviso sobre a aproximação de uma frente fria que poderá afetar a faixa litorânea do Estado entre a tarde desta terça-feira e a noite de quarta-feira (30). São previstos ventos de até 60 km/h.