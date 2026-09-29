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Clima

ES recebe novo alerta de tempestade e granizo para 28 cidades; veja quais

Publicado em

29 set 2026 às 10:35

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestade e queda de granizo para 28 cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (29). O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Confira os municípios sob alerta:


  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Marataízes
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta
  28. Venda Nova do Imigrante


Além do alerta do Inmet, a Marinha do Brasil emitiu um aviso sobre a aproximação de uma frente fria que poderá afetar a faixa litorânea do Estado entre a tarde desta terça-feira e a noite de quarta-feira (30). São previstos ventos de até 60 km/h.

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Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Homicídio

Homem morre após acidente com carro atingido por tiros na ES 341, em Pancas

Publicado em 29/09/2026 às 11:07
Vaso aconteceu na noite de sgeunda-feira (28), na ES 341
Segundo a PM, o carro estava parcialmente suspenso em um barranco e tinha perfurações de tiros na porta do motorista Reprodução | Leitor AG

Um homem morreu após se envolver em um acidente de carro na ES 341, nas proximidades do Córrego Paranazinho, na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado parcialmente suspenso em um barranco e tinha perfurações de tiros na porta do lado do motorista.


O motorista foi retirado do carro e socorrido ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas morreu durante o trajeto até o Hospital de Pancas. A PM não informou se ele foi atingido pelos disparos ou se a morte teve relação com o impacto do acidente.


Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Delegacia de Pancas. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Idoso é assassinado a tiros dentro de casa na Serra

Publicado em 29/09/2026 às 10:24

Um homem de 67 anos, identificado como Jorge Luiz Ribeiro, foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Vista da Serra I, na Serra, na segunda-feira (28). A vítima foi atingida no rosto, no tórax e na região dorsal. 


Segundo a Polícia Militar, uma familiar contou que, por volta das 14h30, ouviu barulhos no primeiro andar da residência, onde Jorge morava. Ela não desconfiou de que algo pudesse ter acontecido porque o idoso costumava realizar serviços de marcenaria no local, e os ruídos eram comuns.


Por volta das 17h, a parente foi até a casa e encontrou Jorge caído de bruços no chão da sala. Havia marcas de sangue no piso. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a última atualização desta mat[eria, nenhum suspeito havia sido preso.

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PM apreende armas, mais de 1,2 mil munições e drogas no Morro da Garrafa, em Vitória

PM encontra submetralhadora, 1,2 mil munições e drogas em Vitória

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Trânsito

Vitória suspende ciclofaixas e ruas de lazer no domingo (4) por causa das eleições

Publicado em 29/09/2026 às 09:20
Rua de Lazer terá horário reduzido neste domingo por conta do segundo dia de provas do Enem
Rua de Lazer e ciclofaixas não vão funcionar no próximo domingo (4)  Divulgação/Prefeitura de Vitória


Vitória suspendeu as tradicionais Ruas de Lazer de Camburi e do Centro, assim como as ciclofaixas, no próximo domingo (4).  O objetivo é dar vazão ao maior fluxo de veículos aos locais de votação durante as Eleições 2026.


Com a medida, a prefeitura não irá bloquear a Avenida Dante Michelini, que margeia a orla de Camburi nos bairros Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi. Também não haverá interdição na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira-Mar), no Centro, onde também costuma ser montado o espaço para a prática de esporte e lazer durante os domingos e feriados.  


A medida visa garantir uma boa movimentação de urnas eletrônicas, eleitores, mesários e demais colaboradores. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Material apreendido

PM encontra submetralhadora, 1,2 mil munições e drogas em Vitória

Publicado em 29/09/2026 às 08:27
PM apreende armas, mais de 1,2 mil munições e drogas no Morro da Garrafa, em Vitória
PM apreende armas, mais de 1,2 mil munições e drogas no Morro da Garrafa, em Vitória Divulgação/PM

Armas de fogo, mais de 1,2 mil munições, drogas, rádios comunicadores e outros materiais foram apreendidos durante uma ação realizada pela PM nesta segunda (28), no bairro Santa Helena, região do Morro da Garrafa, em Vitória.


Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi conduzida por equipes da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE), que realizavam patrulhamento na região. Os materiais foram encontrados em diferentes pontos do bairro.


Entre os armamentos apreendidos estão uma pistola Taurus TH9 calibre 9 mm, uma submetralhadora calibre 9 mm e uma espingarda semiautomática calibre 12 com carregador tipo caracol. Também foram recolhidas 1.270 munições, sendo 820 de calibre 9 mm, 450 de calibre 5,56 mm, além de nove munições calibre 12.


As equipes apreenderam ainda 1,166 kg de cocaína, 839 gramas de crack, 156 pinos de cocaína, 210 pinos de crack, oito pedaços de maconha e sete buchas de haxixe.


Também foram encontrados quatro rádios comunicadores, quatro aparelhos celulares e R$ 496,30 em dinheiro.


Ainda segundo a PM, não houve detidos durante a ocorrência. Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
ES-341

Incêndio atinge área próxima ao Parque de Exposições de Pancas

Publicado em 28/09/2026 às 20:55

Um incêndio atingiu uma área próxima ao Parque de Exposições de Pancas, na ES-341, no Noroeste capixaba, na noite desta segunda-feira (28). Ainda não há informações sobre a causa, nem a extensão das chamas.


Detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros e às Polícias Civil e Militar. Até a publicação deste texto, as corporações ainda não haviam se manifestado.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Estradas

BR 262 é interditada para remoção de ônibus envolvido em tragédia no ES

Publicado em 28/09/2026 às 17:20

A BR 262 foi totalmente interditada na tarde desta segunda-feira (28) para a remoção do ônibus que se envolveu em um acidente que matou três pessoas e deixou 45 feridas em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a operação de retirada do veículo foi finalizada às 14h30. O ônibus foi encaminhado para um pátio indicado pela empresa responsável pelo veículo.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Trânsito

Placa "Livre à Direita" promete melhorar acesso à Leste-Oeste em Cariacica

Publicado em 28/09/2026 às 13:59
Alteração em semáforo facilita acesso à Rodovia Leste Oeste Prefeitura de Cariacica

Os motoristas que trafegam pela Avenida Mário Gurgel, na altura do bairro São Francisco, em Cariacica, devem ficar atentos a uma mudança no fluxo viário ao lado do Supermercado Perim. A partir desta segunda-feira (28), a conversão à direita para quem vai acessar a Rodovia Leste-Oeste passa a ser livre, mesmo quando o semáforo estiver fechado para os veículos que seguem direto pela avenida.


Para alertar os motoristas sobre a mudança, foi colocada uma faixa com os dizeres "Livre à Direita. Prioridade Pedestre" no local. A medida visa reduzir a retenção de veículos na região e dar mais fluidez ao tráfego de grande porte, como ônibus e caminhões, que têm como destino a Leste-Oeste ou o Terminal de Campo Grande.


Quem pretende continuar a viagem reto pela Avenida Mário Gurgel deve manter o respeito normal à sinalização luminosa do semáforo.

Atenção para os pedestres

A alteração também exige nova rotina para quem atravessa a via a pé. A travessia de pedestres passou a ser controlada por botoeiras. Para que o sinal fique vermelho para os veículos e a travessia seja liberada com segurança, o pedestre precisará acionar manualmente o dispositivo instalado no local.


Mesmo com a conversão livre para os veículos, a legislação prevê que a preferência de passagem continua sendo dos pedestres. Agentes de Trânsito do município foram destacados para a região nos primeiros dias de adaptação a fim de orientar condutores e pedestres sobre o novo funcionamento.


*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira e edição de texto de Wanessa Scardua.

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Tentativa de feminicídio

Jovem é esfaqueada durante briga com namorado em São Mateus; homem é preso

Publicado em 28/09/2026 às 13:23

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada durante uma briga com o namorado, de 38, no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (27). Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante.


O homem relatou à PM que estava em um bar com a jovem e que, após ela discutir com outra mulher, os dois deixaram o local e seguiram para casa de carro. Ainda segundo o relato dele, durante o trajeto, a mulher teria puxado o volante do veículo, que era conduzido por ele, provocando uma colisão.


De acordo com o suspeito, a jovem desceu do carro bastante alterada e, após ele perder o controle emocional, pegou uma faca que estava no veículo e a atingiu. O homem foi encontrado no local, detido em flagrante e conduzido para a delegacia.


Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Caminhão de cerveja tomba no mesmo trecho de tragédia com ônibus no ES

Publicado em 28/09/2026 às 12:46
Caminhão de cerveja tomba em trecho onde acidente com ônibus matou 3 na BR 262
Caminhão carregado de cerveja tomba na BR 262 Crédito: Matheus Passos

Um caminhão carregado de cerveja tombou na manhã desta segunda-feira (28), no mesmo ponto da BR 262 onde um ônibus de excursão sofreu um acidente 13 horas antes, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente com o ônibus deixou três mortos e 45 feridos na noite de domingo (27).


Um caminhão-guincho estava no local para rebocar o ônibus quando, a alguns metros dali, o caminhão de cerveja também tombou. De acordo com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o motorista e outro homem estavam no veículo, mas não se feriram.


Segundo a PRF, o local é conhecido como Curva da Ferradura e possui muitos registros de acidentes envolvendo caminhões e carretas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Fraturou a perna

Mulher fica ferida após carro capotar na Rodovia do Sol, em Guarapari

Publicado em 28/09/2026 às 11:52
Acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari
Acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari Leitor A Gazeta

Uma mulher de 42 anos ficou ferida após o carro em que estava capotar na manhã desta segunda-feira (28), na Rodovia do Sol, na região de Lameirão, em Guarapari. A vítima sofreu uma fratura na perna.


Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida por uma equipe da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.


Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura

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