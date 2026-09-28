Veja quem são os mortos em acidente com ônibus de excursão na BR 262 em Ibatiba

Dois homens foram presos durante uma operação das forças de segurança contra o tráfico de drogas na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (28). Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos uma pistola, grande quantidade de munições, drogas, dinheiro em espécie, um carro e uma motocicleta.





Segundo a Polícia Civil, havia mandados judiciais contra os dois homens presos, expedidos pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré. A operação foi realizada após um trabalho de inteligência que permitiu identificar e monitorar pessoas investigadas por envolvimento com o tráfico de drogas na região.





O principal alvo da investigação, no entanto, não foi localizado. Segundo o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré, ele é apontado pela corporação como um dos principais nomes da atuação do tráfico nas regiões Norte e Noroeste do Estado. As equipes continuam as buscas para localizá-lo.





A operação reúne as polícias Civil, Militar e Penal, além do Grupamento de Busca e Recaptura (Recap), e ainda está em andamento. Ao todo, quatro mandados de busca e apreensão foram expedidos, sendo que dois ainda estão pendentes de cumprimento. Os materiais apreendidos serão contabilizados e encaminhados para perícia. A investigação continua para reunir elementos que possam subsidiar o inquérito policial.