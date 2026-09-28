Veja quem são os mortos em acidente com ônibus de excursão na BR 262 em Ibatiba

Douglas Rodrigues de Souza Oliveira, de 38 anos, Vera Lúcia de Andrade, de 44, e Maria Aparecida Martins Barbosa, de 54, são as três vítimas que morreram no acidente com um ônibus de excursão na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espirito Santo. A identificação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Douglas era o motorista do coletivo e morava em Contagem, em Minas Gerais. Vera e Maria Aparecida eram passageiras e moravam em Belo Horizonte. Segundo a PRF, Douglas e Vera morreram no local do acidente. Maria Aparecida chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
O ônibus, que saiu de Contagem e retornava de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tombou no km 151 da BR 262, em um trecho conhecido como Curva da Ferradura, matando três pessoas e deixando outras 45 feridas. Os corpos foram encaminhados pela perícia da Polícia Científica para a Seção de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante.
Do total de feridos, dois foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim: um homem de 39 anos com fratura na mandíbula e uma mulher de 34 anos com traumatismo craniano. Na Santa Casa de Misericórdia de Iúna, foram atendidas 25 vítimas no pronto socorro, em situação de urgência e emergência. Segundo o hospital, três delas foram tranferidos para unidades de referência na Grande Vitória, para onde tambem foram levados os demais feridos.
A Santa Casa de Iúna informou que alguns feridos atendidos no local já foram liberados pelos médicos, mas ficarão na unidade aguardando transporte enviado pela empresa responsável pelo ônibus ou por familiares.
Segundo o chefe da delegacia da PRF de Viana, Marcel Haase, uma falha mecânica pode ter causado o tombamento do ônibus. Testemunhas relataram que o veículo teria perdido o freio ao passar pela chamada Curva da Ferradura, no km 151 da rodovia.
Haase ressaltou que a informação é preliminar e que a causa do acidente ainda será investigada. Uma equipe de perícia foi encaminhada ao local para analisar as circunstâncias do tombamento e apontar o que provocou o acidente.