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Noroeste capixaba

Ambulância furtada em Vila Valério é encontrada na divisa com Jaguaré

Publicado em

26 set 2026 às 18:49

Uma ambulância da Prefeitura de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi furtada na madrugada deste sábado (26). Posteriormente, ela foi encontrada na região da divisa entre o município e Jaguaré, no Norte do Estado.


De acordo com a Polícia Militar, um homem relatou que estava no pátio da prefeitura, no Centro, aguardando em outro veículo para transportar passageiros. Um indivíduo, então, assumiu a direção da ambulância, estacionada na garagem, colidiu com outros carros e fugiu com o veículo. 


Após realizarem buscas, os militares encontraram a ambulância entre os municípios de Vila Valério e Jaguaré. Segundo a Polícia Civil, o fato será investigado pela Delegacia de Polícia de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Crime

Homem é encontrado morto a tiros próximo a bar em São Gabriel da Palha

Publicado em 26/09/2026 às 11:44

Um homem de 34 anos foi encontrado morto a tiros próximo a um bar no bairro Gustavo Bone, em  São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) pedir apoio para atender a ocorrência.


Os policiais acompanharam a ambulância até o local e encontraram o homem caído no chão e baleado. Segundo a Polícia Científica, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde será necropsiado e posteriormente liberado para os familiares.


O caso é investigado pela Delegacia de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Mulher é assassinada a tiros por dupla em moto em Pedro Canário

Publicado em 26/09/2026 às 11:23

Uma mulher de 47 anos foi morta a tiros em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã de sexta-feira (25). Segundo a Polícia Militarela foi encontrada caída no chão com duas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida por uma ambulância da prefeitura e levada ao Hospital Menino Jesus, mas não resistiu aos ferimentos.


Testemunhas relataram à PM que dois homens em uma motocicleta chegaram ao local atirando contra a mulher. Segundo os relatos, não foi possível identificar a placa do veículo.


De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Norte do ES

Buscas por idosa desaparecida em São Mateus chegam ao sétimo dia

Publicado em 25/09/2026 às 21:23
Buscas por idosa desaparecida continuam em São Mateus
Buscas por idosa desaparecida continuam em São Mateus Divulgação | Notaer

As forças de segurança deram continuidade, nesta sexta-feira (25), às buscas por Venilda Kuster Frisso, de 77 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Moradora do balneário de Guriri, a idosa está desaparecida desde o último sábado (19). A operação mobilizou equipes do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal e da Polícia Civil. 


Segundo o major Natanael, piloto do Notaer, as buscas se concentraram inicialmente em um raio de dois quilômetros do último local onde Venilda foi vista. Imagens de câmeras de segurança registraram a idosa caminhando em direção ao Bosque da Praia no sábado (19). 


Em seguida, as equipes ampliaram as buscas para a região de Barra Nova, em Guriri, e até Conceição da Barra. Além do apoio aéreo, a operação contou com drones, quadricilos e cães farejadores. Venilda não foi localizada e, segundo o major, os trabalhos serão retomados neste sábado (26).


De acordo com a família, Venilda faz tratamento para Alzheimer há nove anos e faz uso contínuo de medicamentos para diabetes. Quando desapareceu, vestia uma bermuda e uma blusa com estampa de onça.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Crime em 2017

Mulher condenada por arquitetar morte do companheiro é presa em Vitória

Publicado em 25/09/2026 às 15:24
Mulher condenada por arquitetar morte de companheiro é presa em Vitória
Kesia ainda tem 22 anos de pena a cumprir pela morte do companheiro Divulgação/PC

Uma mulher de 31 anos, condenada pela morte de companheiro, foi presa na manhã desta sexta-feira (25), no bairro Redenção, Vitória. Patrick Oliveira dos Santos, de 23 anos, foi assassinado em novembro de 2017, na Ilha das Caieiras, também na Capital.


Segundo a Polícia Civil, Kesia Edinolia Damazio Rocha foi responsável por arquitetar o crime e acabou condenada por homicídio qualificado. O mandado de prisão definitiva foi emitido após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando não havia mais possibilidade de recurso. 


A corporação informou que Kesia ainda tem 22 anos de pena a cumprir, em regime fechado. Ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde permanece à disposição da Justiça.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Clima

Vai correr? Veja como fica o tempo no fim de semana na Grande Vitória

Publicado em 25/09/2026 às 14:00
Neste fim de semana, as ruas de Vitória recebem a 7ª Corrida Procon Vitória e a 35ª Dez Milhas Garoto Shutterstock

Após dias marcados por tempo nublado e chuva, o sol ganha espaço no Espírito Santo e as temperaturas sobem. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), com o afastamento da frente fria em direção ao sul da Bahia, a Grande Vitória terá redução da nebulosidade e maior estabilidade no tempo neste fim de semana.


E com a realização da Corrida do Procon no sábado (26), em Vitória, e da 35ª Dez Milhas Garoto no domingo (27), com trajeto da Capital até Vila Velhaquem pretende correr ao ar livre deve ficar atento à previsão. Na Grande Vitória e nas demais regiões do Espírito Santo, o sol será predominante e não há previsão de chuva.


No sábado (26), o sol aparece entre nuvens, com temperaturas entre 19°C e 30°C. No domingo (27), com a predominância de ventos vindos do norte e a atuação de um sistema de alta pressão, as temperaturas permanecem elevadas e variam entre 19°C e 31°C.

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê sol para os dias 26 e 27 de setembro de 2026 Reprodução | Incaper

*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Wanessa Scardua.

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Rafaela Gomes

Residente / [email protected]
Rafaela Gomes
Colisão

Jovem de 18 anos morre em acidente entre moto e carreta em Cachoeiro

Publicado em 25/09/2026 às 12:05
Motociclista morre em acidente em Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim
Motociclista morre em acidente em Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim Redes sociais

Um jovem de 18 anos, identificado como Pedro Henrique Toneto Moulin, morreu após moto que conduzia colidir com uma carreta na ES 164, na localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santona manhã desta sexta-feira (25). 


Segundo a Polícia Militar, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 150. Informações colhidas no local pelos militares indicam que a moto seguia sentido Soturno e, durante uma ultrapassagem realizada em trecho de curva, teria invadido a faixa contrária, e atingido a carreta, que seguia no sentido oposto.


O motorista da carreta permaneceu no local, acionou o serviço de emergência e foi submetido ao teste de bafômetro, que apresentou resultado negativo. O Corpo de Bombeiros realizou a limpeza da pista em razão do derramamento de óleo e outros fluidos.


A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O nome da vítima não foi divulgado. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).

Errata

25/09/2026

A versão anterior da reportagem informava que o acidente envolveu um caminhão. Segundo a Polícia Militar, trata-se de uma carreta. O título e o texto foram corrigidos. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Enquanto trabalhava

Jovem é baleada após tentar impedir que celular fosse roubado em Cariacica

Publicado em 25/09/2026 às 10:55

Uma jovem de 24 anos foi baleada na perna durante um assalto na noite de quinta-feira (24), no bairro São Francisco, em CariacicaSegundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage. 


Aos policiais, ela contou que estava trabalhando em um bar quando foi abordada por um homem que estava em uma motocicleta.


O suspeito teria pegado o celular da jovem. Ao tentar impedir o roubo e pedir que ele não levasse o aparelho, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na perna. Ainda segundo o relato, havia outra mulher na garupa da motocicleta.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Espírito Santo.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Hospital em São Mateus

Morre preso por tentativa de feminicídio na Bahia internado em UTI do ES

Publicado em 25/09/2026 às 10:13
Segundo a Polícia Civil, Geovane estava foragido no bairro Palmito, em Jaguaré
Contra Geovane Gonçalves Conceição, de 25 anos, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia, pelo crime praticado em novembro de 2025 Divulgação | PCES

Morreu na noite de quinta-feira (24) Geovane Gonçalves Conceição, de 25 anos, preso por tentativa de feminicídio na Bahia. Ele estava internado sob escolta da Polícia Penal na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, desde a prisão, que aconteceu na segunda-feira (21).


A morte foi confirmada pelo delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré. Segundo as investigações, Geovane estava escondido no bairro Palmito, em Jaguaré, quando foi localizado no hospital após sofrer um acidente de moto no último fim de semana.


Ele era monitorado pelas forças de segurança da Bahia por suspeita de envolvimento em uma tentativa de feminicídio ocorrida em novembro de 2025. Havia contra ele um mandado de prisão expedido pelo Juízo de Jurisdição Plena da Comarca de Nova Viçosa, na Bahia.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Homem é preso por ameaçar ex e divulgar imagens íntimas em Presidente Kennedy

Publicado em 25/09/2026 às 10:03
Homem é preso por ameaçar ex e divulgar fotos íntimas em Presidente Kennedy
Homem de 26 anos foi preso por ameaçar a ex-companheira e divulgar fotos íntimas em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 26 anos, investigado por ameaçar a ex-companheira no contexto da Lei Maria da Penha, foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (24), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a polícia, ele divulgou fotografias íntimas e um vídeo de conteúdo sexual da vítima em redes sociais. O nome dele não está sendo divulgado para que a mulher não seja identificada.


De acordo com a polícia, o homem voltou a ameaçar a ex-companheira mesmo após ser intimado de uma medida protetiva que o proibia de se aproximar e manter contato com ela. As investigações apontaram ainda um suposto acesso indevido ao celular e à conta de rede social da vítima, além da divulgação, sem autorização, das imagens íntimas e do vídeo.


A prisão temporária foi cumprida durante uma operação conjunta das Delegacias de Polícia de Presidente Kennedy e Piúma. O homem foi localizado em frente à residência, onde recebeu voz de prisão. Na sequência, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel e apreenderam um aparelho celular. O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Mulher morre em acidente entre moto e caminhão na BR 101 em Atílio Vivácqua

Publicado em 25/09/2026 às 09:37
Mulher morre em acidente entre caminhão e moto em Atílio Vivácqua
Mulher morre em acidente entre caminhão e moto em Atílio Vivácqua Redes sociais

Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira (25) em um acidente entre uma motocicleta que conduzia e um caminhão no km 421,3 da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o outro condutor ficou ileso.


O acidente aconteceu no trevo de acesso ao município de Presidente Kennedy. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada às 8h19. As causas da batida ainda não foram informadas. A Polícia Científica foi acionada para realizar os trabalhos no local.


O tráfego flui por desvio na região. A ocorrência está em andamento.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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