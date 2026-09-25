Operação cumpre 25 mandados contra criminosos em Linhares e Aracruz

A Operação Cerco Integrado, deflagrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (25), cumpre mandados contra suspeitos de envolvimento com homicídios e tráfico de drogas em Linhares e Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Ao todo, são 25 ordens judiciais, entre prisões, buscas e apreensões e internação de adolescente.
Em Linhares, a ação é realizada pela 16ª Delegacia Regional em vários bairros do município. São três mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, o objetivo é prender suspeitos e reunir provas contra pessoas investigadas por homicídios e tráfico de drogas na região.
Em Aracruz, policiais da 13ª Delegacia Regional e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat-Norte) cumprem três mandados de prisão temporária, nove de busca e apreensão e um mandado de internação de adolescente.