Personal troca moto por carro e leva golpe de R$ 100 mil no ES

Um homem de 27 anos, identificado como Gustavo Peixoto Cordeiro, foi preso na Serra, suspeito de aplicar um golpe que causou prejuízo de mais de R$ 100 mil a um personal trainer. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por trocar um carro alugado pela motocicleta da vítima e utilizar o reconhecimento facial do profissional para contratar um financiamento fraudulento em nome dele.





A prisão ocorreu na terça-feira (22), mas o caso foi divulgado pela corporação nesta quinta-feira (24). A vítima contou à polícia que identificou a fraude semanas depois de trocar a própria motocicleta pelo veículo oferecido pelo suspeito.





De acordo com o personal trainer, ele descobriu que o carro recebido não pertencia a Gustavo, mas havia sido alugado. Durante a negociação, o suspeito teria solicitado que a vítima realizasse um procedimento de reconhecimento facial, sob a justificativa de que a biometria seria necessária para transferir a titularidade do automóvel.





Porém, segundo a Polícia Civil, Gustavo teria utilizado a leitura do rosto da vítima para contratar um financiamento de um carro no nome do personal.





O titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), delegado Fabiano Alves, informou que Gustavo já havia sido detido pela Polícia Civil de São Paulo, em julho de 2025, por suspeita de envolvimento em um caso conhecido como “estelionato do amor”.





Somados o valor da motocicleta e o financiamento contratado indevidamente, o prejuízo ultrapassou R$ 100 mil, conforme as investigações.





Após os procedimentos legais, Gustavo foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.