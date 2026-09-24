Jovem tem moto furtada em Cariacica e recebe onda de apoio nas redes sociais

Uma moto comprada após anos de trabalho foi furtada de dentro da casa de Diogo Rosa, no bairro São Conrado, em Cariacica. O veículo, que ainda estava sendo pago pelo jovem, desapareceu durante a madrugada de quarta-feira (23). Na tentativa de encontrá-lo, Diogo publicou um vídeo nas redes sociais que ultrapassou 2 milhões de visualizações e mobilizou pessoas que passaram a compartilhar o caso.





Na noite do furto, Diogo havia chegado em casa, guardado a moto na garagem, como fazia habitualmente, e foi dormir. Quando acordou e se preparava para sair para o trabalho, percebeu que o veículo não estava mais no local.





Segundo o auxiliar de serviços gerais, o cadeado da garagem foi quebrado para que a moto fosse levada. O jovem lamentou a perda e lembrou os anos de trabalho que dedicou à conquista do veículo.





“É um sentimento de tristeza absurda, tipo uma facada no peito. Porque eu trabalho desde a minha adolescência, eu já vendi salgado, já vendi chup-chup, trabalhei em uma mormoraria. Depois da escola, eu ia pra mormoraria, depois trabalhei no terminal portuário, virava noites e noites lá. E em uma noite qualquer, chega alguém, quebra o cadeado, entra, pega a moto e furta”, desabafou Diogo.