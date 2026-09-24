AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Viralizou

Jovem tem moto furtada em Cariacica e recebe onda de apoio nas redes sociais

Vídeo de desabafo ultrapassou 2 milhões de visualizações e mobilizou internautas para ajudar a encontrar o veículo, comprado após anos de trabalho

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 16:44

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

24 set 2026 às 16:44

Uma moto comprada após anos de trabalho foi furtada de dentro da casa de Diogo Rosa, no bairro São Conrado, em Cariacica. O veículo, que ainda estava sendo pago pelo jovem, desapareceu durante a madrugada de quarta-feira (23). Na tentativa de encontrá-lo, Diogo publicou um vídeo nas redes sociais que ultrapassou 2 milhões de visualizações e mobilizou pessoas que passaram a compartilhar o caso.


Na noite do furto, Diogo havia chegado em casa, guardado a moto na garagem, como fazia habitualmente, e foi dormir. Quando acordou e se preparava para sair para o trabalho, percebeu que o veículo não estava mais no local.


Segundo o auxiliar de serviços gerais, o cadeado da garagem foi quebrado para que a moto fosse levada. O jovem lamentou a perda e lembrou os anos de trabalho que dedicou à conquista do veículo. 


“É um sentimento de tristeza absurda, tipo uma facada no peito. Porque eu trabalho desde a minha adolescência, eu já vendi salgado, já vendi chup-chup, trabalhei em uma mormoraria. Depois da escola, eu ia pra mormoraria, depois trabalhei no terminal portuário, virava noites e noites lá. E em uma noite qualquer, chega alguém, quebra o cadeado, entra, pega a moto e furta”, desabafou Diogo.

Rastreador apontou última localização em Viana
Diogo Rosa ainda estava pagando a moto furtada em Cariacica
Diogo Rosa ainda estava pagando a moto furtada em Cariacica Arquivo pessoal

Após perceber o furto, Diogo registrou um boletim de ocorrência e verificou o sistema de rastreamento da moto. Segundo ele, a última localização registrada apontava para o bairro Areinha, em Viana.


Após perceber o furto, Diogo registrou um boletim de ocorrência e verificou o sistema de rastreamento da moto. Segundo ele, a última localização registrada apontava para o bairro Areinha, em Viana.


O jovem foi até a região indicada pelo rastreador, mas não encontrou o veículo. Com a repercussão do vídeo, Diogo afirma que também começou a receber ligações suspeitas de pessoas que diziam estar com a moto. Segundo ele, houve pedidos de dinheiro para a devolução do veículo e até ameaças de que a motocicleta seria desmontada para a venda das peças.


Diogo, porém, não sabe se as pessoas que entraram em contato realmente estavam com a moto. “Muita gente me ligando, falando que estava com a moto, eu não sei se realmente estava ou não”, relatou.


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado. Qualquer informação que possa ajudar nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181. O anônimato é garantido.

Mobilização

Por outro lado, a publicação também provocou uma mobilização para tentar encontrar o veículo. O vídeo ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações, e internautas passaram a compartilhar o conteúdo e demonstrar solidariedade ao jovem.


Para Diogo, a repercussão mostrou que, apesar do furto, ainda há mais pessoas dispostas a ajudar.


“Por mais que tenha muita gente para roubar, para destruir, para fazer o mal, eu ainda acredito e vejo que tem muito mais gente que faz o bem, que estão ali para somar. Trabalhador sabe quem é trabalhador”, afirmou.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

Veja Também 

Quatro toneladas de sementes de juçara são lançadas de helicóptero em área de Mata Atlântica

Helicóptero lança 'chuva de sementes' para salvar palmeira-juçara no ES

Margarida Floriano da Silva foi a prisão de número 900 por reconhceimento facial

Foragida capturada em Vila Velha marca 900 prisões por reconhecimento facial no ES

Ônibus da Cordial

Empresa recua e mantém linha de ônibus que seria paralisada no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Furto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Viagens internacionais e jatinho de Vorcaro: os vínculos de Flávio Bolsonaro com Willer Tomaz, alvo da PF no escândalo do INSS
Imagem de destaque
Jardim da Penha em edição especial de encontro de brechós nesta sexta (25)
O empresário Pedro Lourenço segura a camisa do Cruzeiro, que acabou arrematada por R$ 40 mil no leilão
Camisa de time de futebol é vendida por R$ 40 mil em leilão no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados