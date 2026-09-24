Jovem tem moto furtada em Cariacica e recebe onda de apoio nas redes sociais

Uma moto comprada após anos de trabalho foi furtada de dentro da casa de Diogo Rosa, no bairro São Conrado, em Cariacica. O veículo, que ainda estava sendo pago pelo jovem, desapareceu durante a madrugada de quarta-feira (23). Na tentativa de encontrá-lo, Diogo publicou um vídeo nas redes sociais que ultrapassou 2 milhões de visualizações e mobilizou pessoas que passaram a compartilhar o caso.
Na noite do furto, Diogo havia chegado em casa, guardado a moto na garagem, como fazia habitualmente, e foi dormir. Quando acordou e se preparava para sair para o trabalho, percebeu que o veículo não estava mais no local.
Segundo o auxiliar de serviços gerais, o cadeado da garagem foi quebrado para que a moto fosse levada. O jovem lamentou a perda e lembrou os anos de trabalho que dedicou à conquista do veículo.
“É um sentimento de tristeza absurda, tipo uma facada no peito. Porque eu trabalho desde a minha adolescência, eu já vendi salgado, já vendi chup-chup, trabalhei em uma mormoraria. Depois da escola, eu ia pra mormoraria, depois trabalhei no terminal portuário, virava noites e noites lá. E em uma noite qualquer, chega alguém, quebra o cadeado, entra, pega a moto e furta”, desabafou Diogo.
Após perceber o furto, Diogo registrou um boletim de ocorrência e verificou o sistema de rastreamento da moto. Segundo ele, a última localização registrada apontava para o bairro Areinha, em Viana.
Após perceber o furto, Diogo registrou um boletim de ocorrência e verificou o sistema de rastreamento da moto. Segundo ele, a última localização registrada apontava para o bairro Areinha, em Viana.
O jovem foi até a região indicada pelo rastreador, mas não encontrou o veículo. Com a repercussão do vídeo, Diogo afirma que também começou a receber ligações suspeitas de pessoas que diziam estar com a moto. Segundo ele, houve pedidos de dinheiro para a devolução do veículo e até ameaças de que a motocicleta seria desmontada para a venda das peças.
Diogo, porém, não sabe se as pessoas que entraram em contato realmente estavam com a moto. “Muita gente me ligando, falando que estava com a moto, eu não sei se realmente estava ou não”, relatou.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado. Qualquer informação que possa ajudar nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181. O anônimato é garantido.
Por outro lado, a publicação também provocou uma mobilização para tentar encontrar o veículo. O vídeo ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações, e internautas passaram a compartilhar o conteúdo e demonstrar solidariedade ao jovem.
Para Diogo, a repercussão mostrou que, apesar do furto, ainda há mais pessoas dispostas a ajudar.
“Por mais que tenha muita gente para roubar, para destruir, para fazer o mal, eu ainda acredito e vejo que tem muito mais gente que faz o bem, que estão ali para somar. Trabalhador sabe quem é trabalhador”, afirmou.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta