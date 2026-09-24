Como limpar a máquina de lavar? Veja o passo a passo para cada tipo de aparelho

A máquina de lavar está entre os eletrodomésticos mais usados da casa, mas mesmo entrando em contato com água e sabão praticamente todos os dias, o equipamento pode acumular resíduos de detergente, amaciante, fiapos, pelos, cabelos e sujeira das próprias roupas. Com o tempo, esse acúmulo pode deixar mau cheiro e até aparecer novamente nos tecidos durante a lavagem.





A forma de fazer essa limpeza varia bastante: máquinas de abertura frontal, modelos com abertura superior e lava e seca possuem estruturas diferentes e pontos que merecem cuidados específicos. Alguns equipamentos também contam com programas próprios para higienizar o cesto, enquanto outros dependem de uma limpeza manual mais frequente.





Por isso, antes de começar, vale conhecer o próprio modelo e entender quais partes precisam de atenção.