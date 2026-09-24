Como limpar a máquina de lavar? Veja o passo a passo para cada tipo de aparelho

A máquina de lavar está entre os eletrodomésticos mais usados da casa, mas mesmo entrando em contato com água e sabão praticamente todos os dias, o equipamento pode acumular resíduos de detergente, amaciante, fiapos, pelos, cabelos e sujeira das próprias roupas. Com o tempo, esse acúmulo pode deixar mau cheiro e até aparecer novamente nos tecidos durante a lavagem.
A forma de fazer essa limpeza varia bastante: máquinas de abertura frontal, modelos com abertura superior e lava e seca possuem estruturas diferentes e pontos que merecem cuidados específicos. Alguns equipamentos também contam com programas próprios para higienizar o cesto, enquanto outros dependem de uma limpeza manual mais frequente.
Por isso, antes de começar, vale conhecer o próprio modelo e entender quais partes precisam de atenção.
Os modelos com abertura superior são bastante comuns e costumam ter um cesto acessível pela parte de cima. Neles, é importante observar principalmente o interior do cesto, o dispenser de sabão e amaciante e o filtro, quando disponível.
A limpeza pode começar pela retirada dos resíduos visíveis do cesto. Em seguida, é possível utilizar o ciclo de limpeza da máquina, caso o aparelho tenha essa função. Alguns produtos específicos para limpeza de máquinas de lavar também podem ser utilizados nessa etapa, desde que sejam compatíveis com o modelo e aplicados de acordo com as instruções da embalagem.
Neste caso, o bicarbonato de sódio também aparece em muitas receitas caseiras para ajudar no controle de odores, mas não deve ser usado indiscriminadamente. A recomendação do fabricante deve ser sempre a primeira referência, principalmente porque diferentes máquinas podem ter materiais e sistemas internos distintos.
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Nas máquinas de abertura frontal, existe uma área que merece atenção especial: a borracha de vedação da porta. Como ela possui dobras, é comum que pequenos resíduos, fiapos, cabelos e umidade fiquem acumulados ali.
Para limpar, abra a borracha cuidadosamente e passe um pano úmido por toda a extensão, inclusive nas partes internas das dobras. Se houver sujeira mais resistente, uma escova macia pode ajudar e depois, seque bem a região.
Nesse ponto, mais produto não significa necessariamente uma limpeza melhor. A recomendação é evitar a aplicação de produtos agressivos ou misturas caseiras sem verificar se são recomendados para a borracha, pois o uso frequente de substâncias inadequadas pode danificar o material.
Outro hábito importante é evitar manter a porta fechada imediatamente após a lavagem,
pois deixar a porta entreaberta ajuda na circulação de ar e facilita a secagem do interior.
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A lava e seca reúne duas funções no mesmo aparelho, mas isso não significa que a limpeza possa ser esquecida. Pelo contrário, como o equipamento trabalha tanto com água quanto com secagem, é necessário observar diferentes áreas.
Além do cesto e do dispenser, vale conferir a borracha de vedação e os filtros indicados pelo fabricante. Alguns modelos também contam com programas próprios de limpeza do tambor, facilitando o serviço.
Para o cesto, existem limpadores específicos para máquinas de lavar que ajudam a remover resíduos acumulados e podem ser uma alternativa mais adequada do que improvisar com diferentes produtos domésticos. A frequência de uso e a forma de aplicação devem seguir as orientações da embalagem e do fabricante do aparelho.
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O cesto concentra boa parte dos resíduos que permanecem na máquina depois das lavagens. Por isso, essa é uma das áreas em que uma limpeza periódica faz diferença.
Se o aparelho tiver um programa chamado “limpeza do cesto”, “limpeza do tambor” ou algo semelhante, ele deve ser utilizado conforme as instruções do manual. Dependendo do modelo, o fabricante pode recomendar o uso de um produto específico durante o ciclo.
Também existem limpadores próprios para máquinas de lavar, encontrados em diferentes formatos, que são desenvolvidos para auxiliar na remoção de resíduos e odores. Eles costumam ser uma opção mais segura quando o fabricante indica esse tipo de produto.
O bicarbonato de sódio e o vinagre são frequentemente citados em receitas domésticas, mas não é indicado assumir que sejam adequados para qualquer máquina. Antes de colocar uma substância diretamente no cesto, verifique as recomendações do fabricante.
Mas atenção: vinagre, bicarbonato, água sanitária e outros produtos não devem ser misturados entre si. Principalmente no caso da água sanitária, combinações com outros produtos podem provocar reações perigosas.
No dispenser, restos de sabão e amaciante podem se acumular nas divisórias e formar uma espécie de crosta, principalmente quando há excesso de produto.
Quando a gaveta puder ser removida, retire-a e lave com água (uma escova macia pode ajudar a alcançar os cantos onde ficam os resíduos), você pode aproveitar também para limpar o espaço onde o dispenser fica encaixado.
Não há necessidade de utilizar uma grande quantidade de produtos, pois água e uma escova ou pano já podem ajudar a retirar boa parte dos resíduos. Se houver uma sujeira mais complicada de tirar, siga as orientações do fabricante para saber qual produto é adequado para limpar.
Além de deixar a máquina mais limpa, esse cuidado ajuda a evitar que resíduos antigos se misturem à próxima lavagem.
O filtro é outra parte que pode acumular fiapos, cabelos, pequenos objetos e outros resíduos. A localização varia conforme o modelo, por isso é importante consultar o manual antes de tentar removê-lo.
Em alguns aparelhos, a abertura do filtro pode liberar água que ficou dentro do sistema. Por isso, tenha um recipiente ou pano por perto e faça o procedimento conforme as orientações do fabricante.
Depois da retirada, remova os resíduos acumulados, lave a peça quando essa limpeza for indicada e coloque-a novamente na posição correta.
Por fim, a parte externa também merece atenção, principalmente o painel de controle e as áreas próximas à tampa ou à porta. Um pano macio levemente umedecido costuma ser suficiente para retirar poeira e respingos.
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Não existe uma única frequência que sirva para todas as máquinas. A necessidade depende do modelo, da quantidade de vezes que o equipamento é utilizado e do tipo de roupa lavado.
Mau cheiro, resíduos no cesto, sujeira na borracha ou no dispenser e manchas que aparecem nas roupas são sinais de que a manutenção pode estar atrasada.
Também existem cuidados simples que ajudam a conservar a máquina entre uma limpeza e outra: não exagerar na quantidade de sabão ou amaciante, evitar sobrecarregar o cesto, retirar as roupas logo após o fim do ciclo e manter as partes internas secas e ventiladas sempre que possível.
No fim, a melhor limpeza é aquela que combina os cuidados manuais com os recursos que o próprio aparelho oferece. Conhecer o tipo de máquina, limpar regularmente as partes que acumulam resíduos e utilizar os produtos certos ajudam a manter o aparelho em boas condições e pronto para a próxima lavagem.
Matéria escrita por: Artur Moura de Sá
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