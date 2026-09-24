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Limpeza de casa

Como limpar a máquina de lavar? Veja o passo a passo para cada tipo de aparelho

Aprenda a limpar a máquina de lavar por dentro: cesto, dispenser, filtro e borracha

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 17:27

Públicado em 

24 set 2026 às 17:27
Clube A Gazeta

Colunista

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Saiba diferenciar a forma de limpeza de cada máquina de lavar. Fonte: Canva

A máquina de lavar está entre os eletrodomésticos mais usados da casa, mas mesmo entrando em contato com água e sabão praticamente todos os dias, o equipamento pode acumular resíduos de detergente, amaciante, fiapos, pelos, cabelos e sujeira das próprias roupas. Com o tempo, esse acúmulo pode deixar mau cheiro e até aparecer novamente nos tecidos durante a lavagem.

A forma de fazer essa limpeza varia bastante: máquinas de abertura frontal, modelos com abertura superior e lava e seca possuem estruturas diferentes e pontos que merecem cuidados específicos. Alguns equipamentos também contam com programas próprios para higienizar o cesto, enquanto outros dependem de uma limpeza manual mais frequente.

Por isso, antes de começar, vale conhecer o próprio modelo e entender quais partes precisam de atenção.

Máquina de abertura superior

Os modelos com abertura superior são bastante comuns e costumam ter um cesto acessível pela parte de cima. Neles, é importante observar principalmente o interior do cesto, o dispenser de sabão e amaciante e o filtro, quando disponível.

A limpeza pode começar pela retirada dos resíduos visíveis do cesto. Em seguida, é possível utilizar o ciclo de limpeza da máquina, caso o aparelho tenha essa função. Alguns produtos específicos para limpeza de máquinas de lavar também podem ser utilizados nessa etapa, desde que sejam compatíveis com o modelo e aplicados de acordo com as instruções da embalagem.

Neste caso, o bicarbonato de sódio também aparece em muitas receitas caseiras para ajudar no controle de odores, mas não deve ser usado indiscriminadamente. A recomendação do fabricante deve ser sempre a primeira referência, principalmente porque diferentes máquinas podem ter materiais e sistemas internos distintos.

Máquina De Lavar Branca Consul 12kg Com Dosagem Econômica E Cor Branco 110v

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Máquina de Lavar 15kg Electrolux Premium Care com Cesto Inox, Jet&Clean e Time Control LEC15

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Maquina De Lavar Electrolux Let12 12kg- Branca

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Máquina de lavar automática Panasonic 15kg Branca Na-f150b1w

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Máquina de abertura frontal

Nas máquinas de abertura frontal, existe uma área que merece atenção especial: a borracha de vedação da porta. Como ela possui dobras, é comum que pequenos resíduos, fiapos, cabelos e umidade fiquem acumulados ali.

Para limpar, abra a borracha cuidadosamente e passe um pano úmido por toda a extensão, inclusive nas partes internas das dobras. Se houver sujeira mais resistente, uma escova macia pode ajudar e depois, seque bem a região.

Nesse ponto, mais produto não significa necessariamente uma limpeza melhor. A recomendação é evitar a aplicação de produtos agressivos ou misturas caseiras sem verificar se são recomendados para a borracha, pois o uso frequente de substâncias inadequadas pode danificar o material.

Outro hábito importante é evitar manter a porta fechada imediatamente após a lavagem,

pois deixar a porta entreaberta ajuda na circulação de ar e facilita a secagem do interior.

LAVADORA SAMSUNG FRONT LOAD 11KG DIGITAL INVERTER EM AÇO INOX BRANCO 127V WW11T4040BE/AZ

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Máquina De Lavar Frontal Electrolux 12kg Branca (lfb12 Branco

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Lava e seca

A lava e seca reúne duas funções no mesmo aparelho, mas isso não significa que a limpeza possa ser esquecida. Pelo contrário, como o equipamento trabalha tanto com água quanto com secagem, é necessário observar diferentes áreas.

Além do cesto e do dispenser, vale conferir a borracha de vedação e os filtros indicados pelo fabricante. Alguns modelos também contam com programas próprios de limpeza do tambor, facilitando o serviço.

Para o cesto, existem limpadores específicos para máquinas de lavar que ajudam a remover resíduos acumulados e podem ser uma alternativa mais adequada do que improvisar com diferentes produtos domésticos. A frequência de uso e a forma de aplicação devem seguir as orientações da embalagem e do fabricante do aparelho.

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Limpeza do cesto: qual produto usar?

O cesto concentra boa parte dos resíduos que permanecem na máquina depois das lavagens. Por isso, essa é uma das áreas em que uma limpeza periódica faz diferença.

Se o aparelho tiver um programa chamado “limpeza do cesto”, “limpeza do tambor” ou algo semelhante, ele deve ser utilizado conforme as instruções do manual. Dependendo do modelo, o fabricante pode recomendar o uso de um produto específico durante o ciclo.

Também existem limpadores próprios para máquinas de lavar, encontrados em diferentes formatos, que são desenvolvidos para auxiliar na remoção de resíduos e odores. Eles costumam ser uma opção mais segura quando o fabricante indica esse tipo de produto.

O bicarbonato de sódio e o vinagre são frequentemente citados em receitas domésticas, mas não é indicado assumir que sejam adequados para qualquer máquina. Antes de colocar uma substância diretamente no cesto, verifique as recomendações do fabricante.

Mas atenção: vinagre, bicarbonato, água sanitária e outros produtos não devem ser misturados entre si. Principalmente no caso da água sanitária, combinações com outros produtos podem provocar reações perigosas.

Dispenser

No dispenser, restos de sabão e amaciante podem se acumular nas divisórias e formar uma espécie de crosta, principalmente quando há excesso de produto.

Quando a gaveta puder ser removida, retire-a e lave com água (uma escova macia pode ajudar a alcançar os cantos onde ficam os resíduos), você pode aproveitar também para limpar o espaço onde o dispenser fica encaixado.

Não há necessidade de utilizar uma grande quantidade de produtos, pois água e uma escova ou pano já podem ajudar a retirar boa parte dos resíduos. Se houver uma sujeira mais complicada de tirar, siga as orientações do fabricante para saber qual produto é adequado para limpar.

Além de deixar a máquina mais limpa, esse cuidado ajuda a evitar que resíduos antigos se misturem à próxima lavagem.

Filtro e parte externa da máquina

O filtro é outra parte que pode acumular fiapos, cabelos, pequenos objetos e outros resíduos. A localização varia conforme o modelo, por isso é importante consultar o manual antes de tentar removê-lo.

Em alguns aparelhos, a abertura do filtro pode liberar água que ficou dentro do sistema. Por isso, tenha um recipiente ou pano por perto e faça o procedimento conforme as orientações do fabricante.

Depois da retirada, remova os resíduos acumulados, lave a peça quando essa limpeza for indicada e coloque-a novamente na posição correta.

Por fim, a parte externa também merece atenção, principalmente o painel de controle e as áreas próximas à tampa ou à porta. Um pano macio levemente umedecido costuma ser suficiente para retirar poeira e respingos.

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Com que frequência é preciso limpar?

Não existe uma única frequência que sirva para todas as máquinas. A necessidade depende do modelo, da quantidade de vezes que o equipamento é utilizado e do tipo de roupa lavado.

Mau cheiro, resíduos no cesto, sujeira na borracha ou no dispenser e manchas que aparecem nas roupas são sinais de que a manutenção pode estar atrasada.

Também existem cuidados simples que ajudam a conservar a máquina entre uma limpeza e outra: não exagerar na quantidade de sabão ou amaciante, evitar sobrecarregar o cesto, retirar as roupas logo após o fim do ciclo e manter as partes internas secas e ventiladas sempre que possível.

No fim, a melhor limpeza é aquela que combina os cuidados manuais com os recursos que o próprio aparelho oferece. Conhecer o tipo de máquina, limpar regularmente as partes que acumulam resíduos e utilizar os produtos certos ajudam a manter o aparelho em boas condições e pronto para a próxima lavagem.

Matéria escrita por: Artur Moura de Sá

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