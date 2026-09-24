Como são feitas as pesquisas eleitorais? Entenda metodologias

Conteúdo analisado: Post no X afirma que em época eleitoral, com tantas pesquisas publicadas, entramos na era da “cegonha das pesquisas eleitorais”. O usuário afirma que as pesquisas trazem “os dados no bico, as pessoas discutem com grande autoridade, e poucos se dão ao trabalho de entender como os dados foram produzidos”. Ao final, propõe que alguém explique as técnicas da coleta de dados e modelagem estatística para os que acompanham a política.





Comprova Explica: Às vésperas de mais uma eleição geral no Brasil, as pesquisas eleitorais voltam ao centro do debate, pois funcionam como um termômetro das campanhas políticas.





Só neste ano, até o dia 23 de setembro, foram registradas 2.928 pesquisas eleitorais no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em todo o país até 24 de setembro, a um custo total de R$ 170.965.325,86. Em 2022, por exemplo, última eleição presidencial, o ano finalizou com 2.971 pesquisas que custaram R$ 142.836.303,03.





Com tantas pesquisas de diferentes institutos publicadas nesse período e uma enxurrada de termos como amostra, margem de erro e ponderação, muita gente acaba tendo dificuldade em saber como elas de fato são feitas ou em avaliar se um levantamento é confiável. A seguir, o Comprova Explica traz detalhes sobre o tema.