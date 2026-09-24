MPES investiga bet por permitir apostas de consumidor inscrito em serviço de autoexclusão

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está investigando uma empresa nacional de bets, responsável por três casas de apostas on-line, que teria descumprido o serviço de autoexclusão, permitindo que um consumidor voltasse a receber propagandas e fazer apostas. A promotoria aguarda encaminhamento de informações por parte da empresa para definir as próximas diligências da investigação.





Mesmo após um consumidor incluir os dados pessoais no serviço de autoexclusão, oferecido e regulamentado pelo Ministério da Fazenda desde junho de 2026, a empresa continuou enviando propaganda para ele, o que levou o cliente a realizar novas apostas.