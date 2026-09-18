Celebridades podem responder por prejuízos ao divulgar bets, diz promotora do ES

O documento foi encaminhado para influenciadores, atletas, artistas e outras personalidades públicas que associam a imagem à publicidade de casas de apostas. Na lista, estão Neymar, Vini Jr., Ronaldo Fenômeno, o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo, o narrador Galvão Bueno e o jornalista Casimiro Miguel, da CazéTV. Também receberam a notificação os apresentadores Luciano Huck e Adriane Galisteu e o cantor Léo Santana.





Os critérios iniciais para definir os nomes foram o número de seguidores, o alcance das publicações nas redes sociais e a quantidade de inserções publicitárias envolvendo bets. A seleção do Cindec buscou contemplar diferentes áreas de atuação, como esporte, entretenimento e comunicação, considerando perfis com grande alcance e influência sobre o público.