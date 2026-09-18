Eventos esportivos interditam ruas e mudam trânsito em Vila Velha

No dia da prova, o bloqueio é total no percurso, que sai da Praia de Camburi às 6h30 e segue pela alça da Terceira Ponte. A liberação das faixas acontece aos poucos, à medida que os corredores avançam.





Ao todo, 57 cruzamentos ficam interditados, concentrados principalmente nos arredores da Rua Erothildes Pena Medina, Avenida Gil Veloso, Rua Castelo Branco e Rua Henrique Moscoso, até a chegada na Jerônimo Monteiro. A Avenida Carlos Lindenberg funcionará temporariamente em sentido duplo no trecho entre a Avenida José Tavares de Brito e a Rua Sete de Setembro para o deslocamento.





Pontos de ônibus temporários serão montados na Jerônimo Monteiro (altura da Rua Carolina Leal) e na Carlos Lindenberg para atender os atletas e colaboradores.





*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.