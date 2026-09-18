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Atenção, motorista

Eventos esportivos interditam ruas e mudam trânsito em Vila Velha

Bloqueios afetam a Glória e a Praia da Costa nos próximos dois fins de semana

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 11:24

Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 

18 set 2026 às 11:24

Um passeio ciclístico de estudantes na Praia da Costa vai alterar o trânsito de Vila Velha na manhã de sábado (19). Já no domingo (20), a montagem da estrutura da 35ª edição da Dez Milhas Garoto interdita parcialmente a Avenida Jerônimo Monteiro a partir das 10h.


As mudanças deste fim de semana, no entanto, são apenas uma prévia de um bloqueio maior no próximo sábado (26) e domingo (30). A Dez Milhas Garoto, uma das corridas mais tradicionais do Estado, vai alterar o trânsito com bloqueio em 57 cruzamentos. A prova larga na Praia de Camburi, em Vitória, e termina na Fábrica de Chocolates, em Vila Velha.

Sábado (19)

Neste sábado, a partir das 8h, os alunos do Colégio Messina participam do passeio ciclístico com saída na Avenida Hugo Musso. O percurso passa pela Rua Pará, Avenida Hugo Musso e Avenida Gil Veloso, encerrando na Curva da Sereia. A interdição será parcial, acompanhando o deslocamento do grupo. Os trechos serão liberados após a passagem dos participantes.
Domingo (20)

O trecho da Avenida Jerônimo Monteiro, em frente à Fábrica de Chocolates Garoto, terá interdição parcial a partir das 10h para a montagem da estrutura da prova. O bloqueio afeta apenas parte da via, permitindo que o tráfego siga normalmente pelo restante da pista.

Midia Sport

Sábado (26)

No fim de semana da Dez Milhas, o trânsito da Jerônimo Monteiro será desviado para dentro do Polo de Moda da Glória. Quem for para a Avenida Carlos Lindenberg deve seguir pela Rua Aurora, Rua Dr. Moacyr Veloso e Avenida José Tavares de Brito. Já para a Avenida Santa Terezinha, o desvio é pela Rua Dr. Moacyr Veloso e José Tavares de Brito. Moradores do Aribiri terão acesso pela Rua Gentil do Nascimento.

Domingo (27)

No dia da prova, o bloqueio é total no percurso, que sai da Praia de Camburi às 6h30 e segue pela alça da Terceira Ponte. A liberação das faixas acontece aos poucos, à medida que os corredores avançam. 


Ao todo, 57 cruzamentos ficam interditados, concentrados principalmente nos arredores da Rua Erothildes Pena Medina, Avenida Gil Veloso, Rua Castelo Branco e Rua Henrique Moscoso, até a chegada na Jerônimo Monteiro. A Avenida Carlos Lindenberg funcionará temporariamente em sentido duplo no trecho entre a Avenida José Tavares de Brito e a Rua Sete de Setembro para o deslocamento. 


Pontos de ônibus temporários serão montados na Jerônimo Monteiro (altura da Rua Carolina Leal) e na Carlos Lindenberg para atender os atletas e colaboradores. 


*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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