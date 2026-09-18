Jorge Jesus faz primeira convocação pela seleção de Portugal e conta com Cristiano Ronaldo

Marcando um início de um novo trabalho à frente da seleção portuguesa, o técnico Jorge Jesus anunciou nesta sexta-feira a sua primeira convocação como comandante da equipe nacional visando os compromissos desta Data Fifa. Embora a sua contratação indique um processo de renovação, o treinador divulgou a lista de 25 jogadores com o atacante Cristiano Ronaldo, de 41 anos, entre os relacionados.





Jorge Jesus assumiu a função após a Copa do Mundo deste ano e substitui Roberto Martínez, que deixou o cargo depois da eliminação dos portugueses no torneio de seleções para a Espanha na fase de oitavas de final.





A principal novidade no pronunciamento foi a presença do goleiro Samuel Soares, de 24 anos, do Benfica. Ele faz a sua estreia na seleção de Portugal. Jorge Sá, Nélson Semedo, Samu Costa, Gonçalo Guedes e Matheus Nunes, presentes no Mundial de 2026, ficaram de fora desta vez.





Entre os mais experientes, além de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus incluiu em sua lista nomes como os meio-campistas Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha e João Neves, e ainda os atacantes Rafael Leão, João Félix.





A convocação anunciada é referente aos quatro jogos dos portugueses pela Liga das Nações. Jorge Jesus faz a sua estreia no comando técnico da seleção no dia 24 de setembro, em Lisboa, diante de País de Gales. Depois, os lusitanos enfrentam a Noruega no dia 27, a Dinamarca em 1º de outubro e novamente Noruega no dia 4.