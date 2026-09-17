Passeio ciclístico interdita parcialmente vias de Vila Velha no sábado (19)

Três adolescentes foram flagrados circulando em uma bicicleta elétrica pelas ruas do bairro Vila Nova, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (16). As imagens mostram os três ocupantes sem equipamentos de segurança.





Segundo um morador, que preferiu não se identificar, havia ainda um quarto ocupante antes das imagens serem feitas. “Um desceu na rua antes e os três seguiram viagem em direção ao centro da cidade. Um perigo para a vida deles e dos condutores”, disse.





O consultor em segurança viária e capitão Anthony Moraes Costa apontou outras irregularidades nas imagens. Segundo ele, os adolescentes também circulavam na contramão e com excesso de ocupantes.





“Eles estão na contramão de direção e com excesso de ocupantes. A bicicleta é um veículo e obedece as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O problema é sempre o mesmo: a falta de registro e placas para consignação de multas. No caso de flagrante, há possibilidade de intervenção para solucionar o problema no local e de remoção, no caso de reincidência ou desobediência à ordem legal”, analisou o especialista.