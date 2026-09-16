Fake news sobre eleições? Saiba como denunciar e evitar desinformação

Vídeos manipulados, áudios falsos, imagens criadas por inteligência artificial (IA) e mensagens enganosas sobre candidatos ou sobre o processo eleitoral são conteúdos que podem comprometer a integridade das Eleições de 2026 ao disseminar desinformação aos cidadãos.





Tendo em vista o perigo que esse tipo de material representa para a segurança das eleições e da própria democracia brasileira, a produção e o compartilhamento de fake news ou deepfakes (conteúdos manipulados com uso de IA) podem ser denunciados à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral (MPE) e às próprias plataformas digitais onde circulam os conteúdos.





Sendo assim, os eleitores têm papel essencial em identificar conteúdos falsos ou desinformativo. Por isso, há diversos canais específicos para relatar essas publicações. Confira, a seguir, tudo o que é preciso saber sobre desinformação nas Eleições 2026.