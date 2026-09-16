AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sabatina A Gazeta e CBN

Contarato diz ser a favor de punição maior para adolescente infrator

Senador afirmou que ampliação do prazo é saída legislativa para que jovens respondam por atos praticados com mais rigor

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 12:05

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

16 set 2026 às 12:05
Sabatina com Fabiano Contarato, candidato ao Senado Federal pelo PT
Sabatina com Fabiano Contarato, candidato ao Senado Federal pelo PT Fernando Madeira

O senador Fabiano Contarato (PT), que busca a recondução ao cargo nas Eleições 2026, defendeu o aumento do período de internação para adolescentes que cometem crimes ou contravenções no Brasil para até dez anos. 


Segundo o candidato, a ampliação do prazo, proposta por ele em projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados após aprovação no Senado, é a saída legislativa encontrada para a necessidade de punição mais rigorosa aos jovens infratores.


“Eu não acho razoável um rapaz de 18 anos de idade incompletos praticar um estupro, um feminicídio, um roubo, um latrocínio e ficar, no máximo, internado três anos”, afirmou Contarato durante sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (16), na sede da Rede Gazeta, em Vitória.


“Se uma pessoa resolve praticar um ato infracional, que é todo crime ou contravenção praticado por pessoa menor de 18 anos, ela tem que receber uma medida socioeducativa de acordo com o grau de reprovabilidade pelo ato que praticou”, defendeu o senador.

Veja também 

Sabatina com Fabiano Contarato, candidato ao Senado Federal pelo PT

"CasaRato": Contarato apoia Casagrande e espera reciprocidade

O petista afirmou que seria favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, caso a medida não fosse inconstitucional. Segundo ele, a idade é uma cláusula pétrea da Constituição Federal que não pode ser alterada ou abolida nem mesmo por meio de emendas.


Para Contarato, então, a solução é “implementar políticas para fortalecimento da primeira infância, medidas para redução da desigualdade e oportunidade de emprego”.


“Mas quem optar pela prática do crime tem que pegar o rigor da pena de acordo com a gravidade do ato praticado”, disse.


O senador pontuou ainda que o projeto de lei de sua autoria aumenta de três para cinco anos o período máximo de internação para jovens infratores e, em caso de crime praticado com violência, grave ameaça ou equiparado a hediondo, pode-se chegar a dez anos de internação.


“Mas eu coloquei no projeto que essas pessoas, alcançando a idade de 18 anos, vão ficar em alas separadas na unidade e não vão ser transferidas para o presídio comum. Mas você resolve o problema. O que não é razoável é você pegar aquele rapaz de 16 anos, que matou quatro pessoas, e, com três anos (de internação), já foi solto”.


O caso mencionado pelo candidato é o ataque armado a duas escolas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, em novembro de 2022. O autor, de 16 anos na época, foi julgado pela Vara da Infância e Juventude da cidade, que estabeleceu internação de três anos. 


Para Contarato, se um jovem de 16 anos tem o direito de votar, ele também deve ter responsabilidade pelo ato que pratica. 


“Eu sou a favor da redução da maioridade penal; se fosse possível constitucionalmente, eu seria. [...] Aqui eu volto a falar que eu sou favorável, uma vez que, se uma pessoa tem a capacidade de eleger um presidente da República com 16 anos, se ele tem capacidade de discernimento, de autodeterminação, ele tem que ser responsabilizado penal, civil e administrativamente pelo ato praticado”, finalizou.

Rodadas de entrevistas com candidatos
A nova rodada dá sequência às entrevistas com os nomes que disputam os cargos majoritários nas Eleições 2026: os primeiros, no início deste mês, foram os candidatos ao governo do Estado. 


Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), são sabatinados os postulantes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto. 


Além de Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos), ouvidos na segunda-feira (14), e de Contarato, entrevistado desta quarta, participam Rose de Freitas (MDB) e Maguinha Malta (PL). Sérgio Meneguelli (PSD) seria sabatinado na terça-feira (15), mas chegou 45 minutos após o horário limite à sede da Rede Gazeta e, pelas regas estabelecidas com os candidatos, ficou de fora da rodada. 


Veja a programação:


  • Quinta-feira (17), às 10h - Rose de Freitas (MDB)

  • Sexta-feira (18), às 10h - Maguinha Malta (PL)


A ordem das sabatinas também foi definida a partir do levantamento Quaest. O primeiro colocado no cenário estimulado (Casagrande) foi o primeiro entrevistado, na segunda-feira; o segundo (Meneguelli) participaria na terça-feira; e assim sucessivamente. O sexto colocado (Evair) também foi sabatinado no primeiro dia, conforme as regras. 


Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras serão contemplados com uma entrevista gravada, de três minutos, que também será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas com os demais.

Leia mais sobre Eleições 2026

Contarato diz ser a favor de punição maior para adolescente infrator

Candidato à reeleição, Contarato defende mandato de dez anos para ministros do STF

Eleições no ES: reveja a sabatina de A Gazeta e CBN com Fabiano Contarato

Baixa atrás de baixa: PL poderia estar melhor e bem maior no ES

Jovens nas urnas: mais de 20 mil adolescentes podem votar no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Fabiano Contarato Senado Federal senado Sabatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As propostas dos candidatos ao governo do ES para a saúde
De uso de IA a novas unidades: as propostas dos candidatos ao governo do ES para saúde
O apresentador Faustão foi submetido a quatro transplantes desde 2023
Faustão fala sobre recuperação após transplantes e descarta retorno à TV
Comunità Fest - Encontro das Diversidades Culturais
Festival reúne Família Lima, congo e tradição italiana em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados