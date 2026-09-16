Ufes confirma curso de Medicina no campus de Alegre; veja número de vagas

O campus de Alegre, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes),vai oferecer também vagas para cursar Medicina. Serão 60 vagas anuais, ministradas pelo Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde (CCENS).
A portaria que autoriza o curso de graduação será assinada pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, nesta quinta-feira (17). O evento está previsto para acontecer no Campus de Goiabeiras, em Vitória, a partir das 10 horas.
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cursos de Medicina na Ufes
Aulas já são são oferecidas nos campi de Maruípe (Vitória) e São Mateus e passarão a ser ministradas também em Alegre.
Este é o terceiro curso de Medicina oferecido pela Universidade, agora em três campi da Instituição. Em Maruípe, em Vitória, são 80 vagas anuais e em São Mateus, que começou as aulas da primeira turma
no mês passado, são 60 vagas.
Nessa primeira turma de Medicina no Campus de São Mateus, que foi autorizado pelo MEC em julho de 2025, há alunos que vieram de 12 estados do país. Além do Espírito Santo, os ingressantes são originários de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Acre, Bahia, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Sergipe.
Durante a visita ao campus de Goiabeiras, o ministro conhecerá o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos (LabPetro), complexo de laboratórios estratégicos da Ufes, voltado a atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com forte interface com o setor energético.
A agenda também inclui um passeio pelo campus no Autonomous Robotic Truck (ART), caminhão autônomo desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Computação de Alto Desempenho (Lcad) da Ufes. Esse projeto conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes).