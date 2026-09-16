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Novo curso

Ufes confirma curso de Medicina no campus de Alegre; veja número de vagas

A portaria que autoriza a criação do curso será assinada nesta quinta (17)

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 12:25

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

16 set 2026 às 12:25
Vista aérea do Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Alegre, no Sul do Espírito Santo
Vista aérea do campus de Alegre da Ufes Reprodução rede social

O campus de Alegre, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes),vai oferecer também vagas para cursar Medicina. Serão 60 vagas anuais, ministradas pelo Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde (CCENS).


A portaria que autoriza o curso de graduação será assinada pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, nesta quinta-feira (17). O evento está previsto para acontecer no Campus de Goiabeiras, em Vitória, a partir das 10 horas.

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cursos de Medicina na Ufes

Aulas já são são oferecidas nos campi de Maruípe (Vitória) e São Mateus e passarão a ser ministradas também em Alegre.

Este é o terceiro curso de Medicina oferecido pela Universidade, agora em três campi da Instituição. Em Maruípe, em Vitória, são 80 vagas anuais e em São Mateus, que começou as aulas da primeira turma

 no mês passado, são 60 vagas.


Nessa primeira turma de Medicina no Campus de São Mateus, que foi autorizado pelo MEC em julho de 2025, há alunos que vieram de 12 estados do país. Além do Espírito Santo, os ingressantes são originários de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Acre, Bahia, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Sergipe.

Agenda do ministro

Durante a visita ao campus de Goiabeiras, o ministro conhecerá o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos (LabPetro), complexo de laboratórios estratégicos da Ufes, voltado a atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com forte interface com o setor energético. 


A agenda também inclui um passeio pelo campus no Autonomous Robotic Truck (ART), caminhão autônomo desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Computação de Alto Desempenho (Lcad) da Ufes. Esse projeto conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes).

Veja também 

O aviso começou às 8h45 desta quarta-feira (16) e segue válido até as 10h de quinta-feira (17)

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