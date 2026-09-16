Ufes confirma curso de Medicina no campus de Alegre; veja número de vagas

Este é o terceiro curso de Medicina oferecido pela Universidade, agora em três campi da Instituição. Em Maruípe, em Vitória, são 80 vagas anuais e em São Mateus, que começou as aulas da primeira turma

no mês passado, são 60 vagas.





Nessa primeira turma de Medicina no Campus de São Mateus, que foi autorizado pelo MEC em julho de 2025, há alunos que vieram de 12 estados do país. Além do Espírito Santo, os ingressantes são originários de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Acre, Bahia, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Sergipe.