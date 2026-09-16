Da escolha do aquário à alimentação: 7 dicas para cuidar de peixe betta

Um aquário adequado não deve oferecer apenas espaço para nadar. Plantas, troncos, cavernas e outros esconderijos ajudam a criar um ambiente mais interessante e permitem que obettaexplore, descanse e se abrigue. Plantas naturais são boas opções, mas também podem ser utilizadas alternativas artificiais apropriadas para aquários. Nesse caso, é importante evitar peças pontiagudas, ásperas ou com bordas cortantes, que podem machucar as delicadas nadadeiras do peixe.