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Abdo Filho

Viação Águia Branca sofre ataque cibernético

Invasão de hacker impactou potencialmente mais de 7 mil clientes da companhia. Todos já foram informados do problema e orientados

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 12:27

Públicado em 

16 set 2026 às 12:27
Abdo Filho

Colunista

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Viação Águia Branca contrata motoristas e outros profissionais
Ônibus da Viação Águia Branca
 Divulgação/Águia Branca

A Viação Águia Branca, maior empresa de transporte de passageiros do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil, identificou um incidente de cibersegurança em seus sites oficiais de vendas de passagens. Verificação feita pela própria companhia indica que 7.883 clientes tiveram potencialmente seus dados comprometidos. Todos já foram comunicados e orientados a tomarem as providências necessárias. O ataque não impactou o aplicativo e Zap Passagens, bem como passagens já emitidas e dados das viagens, portanto, trata-se de um impacto limitado.

A Águia Branca confirma a situação e informa que todos os clientes impactados já foram contactados. "Uma verificação rigorosa de dados indicou que uma parcela limitada de clientes que compraram passagens nos sites, no total de 7.883 pessoas. Em razão de nosso compromisso com a transparência e o respeito aos nossos clientes, e o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), também disponibilizamos para os clientes afetados um canal exclusivo para atendimento e esclarecimento de dúvidas. Concomitantemente, a empresa realizou comunicação à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Tratamos a privacidade e a segurança das informações dos nossos clientes com seriedade e respeito. Por isso, estamos aprimorando continuamente nossa governança de dados e a segurança da informação para evitar que incidentes como este voltem a ocorrer", comunicou a companhia por meio de nota.

Ataques como este são cada vez mais comuns e impõem um desafio a mais para as empresas. No final do mês passado, a companhia aérea Latam também foi vítima de um ataque cibernético e seus clientes tiveram dados pessoais e parte de números de cartões de crédito expostos.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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