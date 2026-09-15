Apex Partners entra com pedido de recuperação judicial

A Apex Partners entrou, no final da noite desta segunda-feira (14), com um pedido de recuperação judicial na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória. A solicitação foi feita no dia em que vencia o prazo dado pelo juiz Marcos Pereira Sanches para que a plataforma capixaba de investimentos, mergulhada em grave crise desde o começo de agosto, definisse a sua situação. A solicitação ainda será analisada pelo Judiciário. O endividamento da casa, que tinha quase 8 mil investidores, beira R$ 1 bilhão.



Em nota, a Apex informa que "apresentou, nesta segunda-feira (14), pedido de recuperação judicial da empresa, que agora será submetido à análise da Justiça. A medida tem como objetivo criar as condições necessárias para uma reestruturação organizada da Companhia, com a preservação de seus ativos e a proteção dos interesses dos investidores e credores. O grupo segue operando de forma a garantir a continuidade das suas atividades, preservando os projetos dos quais participa. A Apex Partners reforça seu compromisso com a verdade, a transparência e o respeito aos seus investidores, colaboradores, parceiros e credores".