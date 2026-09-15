AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Apex Partners entra com pedido de recuperação judicial

Plataforma capixaba de investimentos enfrenta grave crise desde o começo de agosto. Endividamento está na casa de R$ 1 bilhão

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 06:31

Públicado em 

15 set 2026 às 06:31
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.
Sede da Apex Partners, na Praia do Suá, Vitória. Carlos Alberto Silva

A Apex Partners entrou, no final da noite desta segunda-feira (14), com um pedido de recuperação judicial na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória. A solicitação foi feita no dia em que vencia o prazo dado pelo juiz Marcos Pereira Sanches para que a plataforma capixaba de investimentos, mergulhada em grave crise desde o começo de agosto, definisse a sua situação. A solicitação ainda será analisada pelo Judiciário. O endividamento da casa, que tinha quase 8 mil investidores, beira R$ 1 bilhão.

Em nota, a Apex informa que "apresentou, nesta segunda-feira (14), pedido de recuperação judicial da empresa, que agora será submetido à análise da Justiça. A medida tem como objetivo criar as condições necessárias para uma reestruturação organizada da Companhia, com a preservação de seus ativos e a proteção dos interesses dos investidores e credores. O grupo segue operando de forma a garantir a continuidade das suas atividades, preservando os projetos dos quais participa. A Apex Partners reforça seu compromisso com a verdade, a transparência e o respeito aos seus investidores, colaboradores, parceiros e credores".

Veja Também 

Apex

MPES quer saber quem são os donos dos cinco aviões em nome da Apex

Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.

Polícia Federal no ES vai investigar caso Apex

Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.

Caso Apex: empresa de Américo Buaiz deixa o grupo

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Apex Partners Caso Apex Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jurandir morreu após acidente entre caminhões em Cariacica
Morre pedestre atingido por barras de ferro em calçada de Cariacica
Sérgio Meneguelli (PSD), candidato ao Senado pelo Espírito Santo
Sérgio Meneguelli será entrevistado nesta terça (15) por A Gazeta e CBN Vitória
Totens com câmeras reforçam segurança em shopping e em parque de Vitória
Totens com câmeras reforçam segurança em shopping e em parque de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados