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Vilmara Fernandes

MPES quer saber quem são os donos dos cinco aviões em nome da Apex

Outro requerimento é para obter informações sobre a utilização das aeronaves e se tem alguma vinculação com a atividade empresarial do grupo

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 03:30

Públicado em 

11 set 2026 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes
Apex
Arte AG - Giovana Drumond com Adobe Firefly

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) quer saber quem são os donos das cinco aeronaves vinculadas à ABM Partnership, empresa que ocupa o topo da estrutura societária do Grupo Apex. Também foram pedidos esclarecimentos sobre a utilização delas e se há vinculação com a atividade empresarial. 


O requerimento consta na manifestação apresentada pelo órgão ministerial no processo que tramita na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, onde o grupo empresarial solicitou, em 6 de agosto, blindagem do patrimônio e apontou um montante de dívidas que chega a R$ 975 milhões.


Na ação há informações sobre uma dívida de R$ 42,3 milhões relacionada a transações financeiras envolvendo as cinco aeronaves, referentes a cinco operações de leasing atribuídas à ABM. 


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Matéria publicada em A Gazeta, assinada por Nicoly Reis, relata que a frota é composta por dois Cessna Citation Bravo e três Super King Air B200. 


Entre os Cessna, os saldos devedores são de R$ 9.331.599,35 e R$ 8.464.444,10. Já as três operações relacionadas aos Super King Air B200 apresentam saldos de R$ 8.933.571,30, R$ 8.015.501,93 e R$ 7.520.783,18. (Veja imagens abaixo)


Entre os pedidos, o MP solicita a apresentação de contratos, comprovantes dos pagamentos feitos nos últimos dois anos e a comprovação de que o uso dos aviões tem relação direta com os negócios do grupo. 


A manifestação do Ministério Público, registrada no processo nesta quinta-feira (10), faz uma análise dos desdobramentos do processo após a apresentação do Laudo de Constatação Prévia elaborado pela perícia judicial, a Laspro Consultores. 


Ao todo foram apresentados 23 requerimentos relacionados a pontos abordados pela perícia, a decisões judiciais e informações trazidas ao processo pelas empresas.


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