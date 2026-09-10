Empresários relatam cobrança de pedágio de até R$ 3 mil pelo tráfico em VV





Empresários relatam que traficantes da parte alta do bairro Vila Garrido, em Vila Velha, estão cobrando pedágio de até R$ 3 mil por semana para permitirem a prestação do serviço de internet na região. Diante da recusa em pagar, há pouco mais de dez dias, cabos e caixas de distribuição vêm sendo cortados e quebrados, deixando moradores sem sinal. A tentativa de extorsão atinge pelo menos sete empresas.





Um registro do que vem ocorrendo, relatam, foi registrado no vídeo acima na madrugada do último dia 5. As imagens foram feitas em uma avenida que dá acesso à parte alta do bairro e mostram o momento em que duas pessoas usam uma foice para cortar os cabos e destruir o equipamento de um dos provedores. E filmam a ação.





O dono de uma das empresas já contabilizou a perda de quase 80 clientes após seus funcionários serem impedidos de reparar os danos. “Avisaram que, se a gente não pagar, não poderemos atuar na região. Querem deixar o fornecimento só com a empresa que concordar com as exigências deles”, relata o dono de uma empresa, que teve o nome preservado por segurança.





Moradores confirmaram o problema, mas se recusaram a dar detalhes por medo de represálias.





Por trás dos ataques estaria um grupo de traficantes vinculado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Alguns apontam que o homem que comanda as ações estaria escondido no Rio.





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O grupo criminoso é liderado por três irmãos, dois deles detidos no sistema prisional: Luan Gomes Faria, o Kamu, e Gabriel Gomes Faria, o Buti. O terceiro é Bruno Gomes Faria, o Nono, foragido no Rio.





Bruno comandaria o grupo e a cobrança de pedágio com o apoio de Marcos Luiz Pereira Junior, o MK, que foi preso em janeiro deste ano em operação realizada pela Polícia Civil.





Investigação





Por nota, a Polícia Civil informou que há uma investigação em andamento no Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e que, para que a apuração seja preservada, nenhum detalhe será repassado.





A corporação acrescentou que um trabalho em conjunto tem sido realizado com a 17ª Companhia Independente da Polícia Militar para coibir esse tipo de prática na região.





Já a Polícia Militar informou que o policiamento ostensivo e preventivo na região foi reforçado, e os policiais estão atuando com o objetivo de garantir a segurança dos funcionários das empresas provedoras de internet durante a realização dos serviços, além de prevenir possíveis danos aos equipamentos.





Ação, segundo alguns empresários, que permitiu a entrada de funcionários em algumas ruas pararestaurar os equipamentos. Em outras áreas ainda não foi possível restabelecer o sinal.





Outros bairros e a mesma cobrança





No início de 2024, a coluna relatou as cobranças de taxas por criminosos que estavam causando problemas a moradores de vários bairros de Vitória, como Engenharia, Santos Dumont, Cruzamento, Conquista, Morro do Macaco e Grande Maruípe.





Mas havia ainda registros de que o problema também atingiu Nova Almeida, na Serra, além de outros bairros de Vila Velha.





Situação que levou, em janeiro do ano passado, a Polícia Civil capixaba a realizar a Operação Conexão Perdida, em parceria com forças de segurança do Rio de Janeiro. A ação mirou criminosos envolvidos em um esquema de extorsão de empresários, comerciantes e prestadores de serviços, como internet, distribuição de gás e água. Onze pessoas foram presas.



