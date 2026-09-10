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Renata Rasseli

Família Souto lança novo showroom em Vitória; veja fotos

Carmem Dolores, Guilherme, Marcela, Eduardo e Rodrigo Souto, recebeu profissionais da arquitetura capixaba para lançamento do novo showroom da Estudiobola, dos designers Flavio Borsato e Mauricio Lamosa

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

10 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Marcela Souto, Paola Rodrigues, Felipe Scanferla e Carmem Dolores
Marcela Souto, Paola Rodrigues, Felipe Scanferla e Carmem Dolores: em tarde de arquitetos e designers em Vitória.  Cloves Louzada

A família Stampa, de Carmem Dolores, Guilherme, Marcela, Eduardo e Rodrigo Souto,  recebeu profissionais da arquitetura capixaba para lançamento do novo showroom da Estudiobola, dos designers Flavio Borsato e Mauricio Lamosa


Diretamente de São Paulo, a gerente de estilo da marca Paola Rodrigues veio para o evento e bateu um papo com os convidados sobre as novidades da coleção, de novos materiais, tecidos como o nobuck, novas cores, sem falar na grande aposta da marca, uma linha de iluminação que vai de pendentes a abajures, colunas. 


Quem também marcou presença no evento, que foi super prestigiado, foi Felipe Scanferla, diretor comercial da marca. Veja as fotos de Cloves Louzada. 

Na Itália
O casal querido Flavio Cirilo (CEO da Qualisaúde) e a dermatologista Priscila Passamani no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado no tradicional Circuito de Monza.
O casal querido Flavio Cirilo (CEO da Qualisaúde) e a dermatologista Priscila Passamani no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado no tradicional Circuito de Monza. Divulgação

Na Praia de Camburi

Caminhada contra o trabalho infantil

Auditores-fiscais do Trabalho vão caminhar contra o trabalho infantil no próximo domingo (13), na Praia de Camburi, em Vitória. A “Caminhada contra o Trabalho Infantil” marca o início da programação do 42º Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (ENAFIT), que vai até o dia 18 de setembro, no Centro de Convenções de Vitória. Entre os participantes, estarão Roberto Leão, presidente do 42º ENAFIT, Bob Machado, presidente do SINAIT e Delaíde Miranda, ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Promovido pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (SINAIT), o evento reunirá profissionais de diferentes regiões do país para discutir as transformações nas relações de trabalho e os mecanismos de proteção aos trabalhadores. Com o tema “Auditoria Fiscal do Trabalho: protagonista na proteção do trabalho humano”, o ENAFIT é o principal encontro nacional da categoria. Esta será a terceira vez que o Espírito Santo recebe o evento.

Prêmio
A CEO da MedSênior, Priscila Buteri Valentim, juntamente com o presidente da empresa, Maely Coelho.
A CEO da MedSênior, Priscila Buteri Valentim, juntamente com o presidente da empresa, Maely Coelho. Dra. Priscila conquistou o Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde 2026, o maior reconhecimento de lideranças, executivos, autoridades públicas, empresários e personalidades que vêm exercendo papel relevante na transformação e no desenvolvimento da saúde brasileira. A cerimônia oficial do “Oscar da Saúde” foi nesta quinta, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, durante o encerramento do MV Experience Fórum 2026.. Divulgação

No Leonardo da Vinci

Concerto didático recebe Orquestra Sinfônica 

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), regida pelo maestro Helder Trefzger, e a jovem pianista Marina Bustamante Brandão participam nesta quinta (10), às 16h, no Teatro Pignaton, do projeto Aprendendo a Ouvir, realizado há 25 anos pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education. Marina, de apenas 10 anos de idade, é aluna do 5º ano do Ensino Fundamental da escola e tem se destacado internacionalmente em competições de piano. O concerto didático-musical é voltado para estudantes e pais dos 2os aos 5os anos do Ensino Fundamental e busca estimular a escuta sensível e crítica e o desenvolvimento de uma atitude positiva perante um espetáculo. Os convidados participarão mediante ingressos solidários, doando latas de leite em pó para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).

Congresso
O advogado Rodrigo Júdice participou dias atrás do III Congresso Capixaba e Brasileiro de Direito da Empresa,
O advogado Rodrigo Júdice participou do III Congresso Capixaba e Brasileiro de Direito da Empresa, realizado em Pedra Azul. Entre os temas debatidos, assuntos bem atuais como recuperação judicial e extrajudicial; governança corporativa e tributação e inteligência artificial. Na foto, Rodrigo com Lara Pezzodipane Picallo, assessora no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, do Tribunal de Justiça do Estado. Divulgação

Em Manguinhos 

Confirmada a presença do grupo de samba carioca Casuarina na 19ª edição do Festival Manguinhos Gourmet.  O grupo se apresenta no dia 25 de setembro, às 22h, no Campo de Futebol de Manguinhos. O Casuarina é considerado um grupo de altíssima qualidade e um dos maiores expoentes da renovação do samba. 


Arte essencial

Para Ivana Izoton, arte é assunto para ser vivido e compartilhado. No próximo dia 10 de setembro, às 15 horas, ela reúne convidados para mais uma de suas tradicionais visitas guiadas, desta vez à exposição coletiva “Saber de cor o silêncio”, na Particular Galeria, na Enseada do Suá, em Vitória. A mostra reúne dez artistas e conta com texto crítico de Clara Pignaton.


Joias e negócios
A joalheria Carolina Neves vive um momento de forte presença nos debates sobre negócios e mercado. Recentemente, a designer Carolina Neves e o diretor executivo Pedro Henrique Trindade participaram de um painel na Ufes, organizado pelo GIA Alumni Collective Brazil, sobre a importância da gemologia. Agora, Pedro Trindade segue a agenda institucional: no próximo dia 17 de setembro, às 18h30, ele participa do IBEF Hour, no auditório da Fucape, em Vitória, em um painel sobre marcas que crescem, estratégia, expansão e valor em negócios capixabas. 


Jantar em Cariacica

Geane Resende prepara mais uma edição do tradicional Jantar de Empresários de Cariacica, que chega à sua 9ª edição. O encontro será no dia 14 de setembro, no Cerimonial La Bela, em São Francisco, reunindo empresários e empreendedores para uma noite de conexão e networking.


Olho no Óleo 

Bares e restaurantes de Serra, Vila Velha e Cariacica estão recebendo uma ação da Aegea para evitar um problema que começa na cozinha e pode terminar em entupimentos na rede de esgoto. O programa De Olho no Óleo orienta estabelecimentos sobre o manejo e o descarte corretos de óleo e gordura. A iniciativa integra o Programa de Educação Ambiental em Saneamento (PEAS). No Espírito Santo, a companhia opera em parceria público-privada com a Cesan.

Nas montanhas capixabas
Ronaldo Barbosa e Andreia Falqueto, entre outros profissionais do projeto.

O designer capixaba Ronaldo Barbosa vai trocar o estúdio pelas salas de aula das Montanhas Capixabas, nestes meses de setembro e outubro. À frente da Oficina de Desenho Mata Atlântica, ele conversará com estudantes sobre arte, design, arquitetura, pintura, escultura e outras possibilidades profissionais ligadas às artes visuais. Antes das palestras, os jovens estão participando de oficinas de desenho com a artista Andreia Falqueto, tendo a Mata Atlântica como inspiração. A iniciativa do Instituto Ronaldo Barbosa, realizada pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, com patrocínio do Grupo Águia Branca, envolverá estudantes da rede pública de Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante

 Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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