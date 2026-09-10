Família Souto lança novo showroom em Vitória; veja fotos

Em Manguinhos

Confirmada a presença do grupo de samba carioca Casuarina na 19ª edição do Festival Manguinhos Gourmet. O grupo se apresenta no dia 25 de setembro, às 22h, no Campo de Futebol de Manguinhos. O Casuarina é considerado um grupo de altíssima qualidade e um dos maiores expoentes da renovação do samba.





Arte essencial

Para Ivana Izoton, arte é assunto para ser vivido e compartilhado. No próximo dia 10 de setembro, às 15 horas, ela reúne convidados para mais uma de suas tradicionais visitas guiadas, desta vez à exposição coletiva “Saber de cor o silêncio”, na Particular Galeria, na Enseada do Suá, em Vitória. A mostra reúne dez artistas e conta com texto crítico de Clara Pignaton.



Joias e negócios

A joalheria Carolina Neves vive um momento de forte presença nos debates sobre negócios e mercado. Recentemente, a designer Carolina Neves e o diretor executivo Pedro Henrique Trindade participaram de um painel na Ufes, organizado pelo GIA Alumni Collective Brazil, sobre a importância da gemologia. Agora, Pedro Trindade segue a agenda institucional: no próximo dia 17 de setembro, às 18h30, ele participa do IBEF Hour, no auditório da Fucape, em Vitória, em um painel sobre marcas que crescem, estratégia, expansão e valor em negócios capixabas.





Jantar em Cariacica

Geane Resende prepara mais uma edição do tradicional Jantar de Empresários de Cariacica, que chega à sua 9ª edição. O encontro será no dia 14 de setembro, no Cerimonial La Bela, em São Francisco, reunindo empresários e empreendedores para uma noite de conexão e networking.





Olho no Óleo

Bares e restaurantes de Serra, Vila Velha e Cariacica estão recebendo uma ação da Aegea para evitar um problema que começa na cozinha e pode terminar em entupimentos na rede de esgoto. O programa De Olho no Óleo orienta estabelecimentos sobre o manejo e o descarte corretos de óleo e gordura. A iniciativa integra o Programa de Educação Ambiental em Saneamento (PEAS). No Espírito Santo, a companhia opera em parceria público-privada com a Cesan.