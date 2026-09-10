Família Souto lança novo showroom em Vitória; veja fotos

A família Stampa, de Carmem Dolores, Guilherme, Marcela, Eduardo e Rodrigo Souto, recebeu profissionais da arquitetura capixaba para lançamento do novo showroom da Estudiobola, dos designers Flavio Borsato e Mauricio Lamosa.
Diretamente de São Paulo, a gerente de estilo da marca Paola Rodrigues veio para o evento e bateu um papo com os convidados sobre as novidades da coleção, de novos materiais, tecidos como o nobuck, novas cores, sem falar na grande aposta da marca, uma linha de iluminação que vai de pendentes a abajures, colunas.
Quem também marcou presença no evento, que foi super prestigiado, foi Felipe Scanferla, diretor comercial da marca. Veja as fotos de Cloves Louzada.
Na Praia de Camburi
Caminhada contra o trabalho infantil
Auditores-fiscais do Trabalho vão caminhar contra o trabalho infantil no próximo domingo (13), na Praia de Camburi, em Vitória. A “Caminhada contra o Trabalho Infantil” marca o início da programação do 42º Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (ENAFIT), que vai até o dia 18 de setembro, no Centro de Convenções de Vitória. Entre os participantes, estarão Roberto Leão, presidente do 42º ENAFIT, Bob Machado, presidente do SINAIT e Delaíde Miranda, ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Promovido pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (SINAIT), o evento reunirá profissionais de diferentes regiões do país para discutir as transformações nas relações de trabalho e os mecanismos de proteção aos trabalhadores. Com o tema “Auditoria Fiscal do Trabalho: protagonista na proteção do trabalho humano”, o ENAFIT é o principal encontro nacional da categoria. Esta será a terceira vez que o Espírito Santo recebe o evento.
No Leonardo da Vinci
Concerto didático recebe Orquestra Sinfônica
A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), regida pelo maestro Helder Trefzger, e a jovem pianista Marina Bustamante Brandão participam nesta quinta (10), às 16h, no Teatro Pignaton, do projeto Aprendendo a Ouvir, realizado há 25 anos pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education. Marina, de apenas 10 anos de idade, é aluna do 5º ano do Ensino Fundamental da escola e tem se destacado internacionalmente em competições de piano. O concerto didático-musical é voltado para estudantes e pais dos 2os aos 5os anos do Ensino Fundamental e busca estimular a escuta sensível e crítica e o desenvolvimento de uma atitude positiva perante um espetáculo. Os convidados participarão mediante ingressos solidários, doando latas de leite em pó para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).
Em Manguinhos
Confirmada a presença do grupo de samba carioca Casuarina na 19ª edição do Festival Manguinhos Gourmet. O grupo se apresenta no dia 25 de setembro, às 22h, no Campo de Futebol de Manguinhos. O Casuarina é considerado um grupo de altíssima qualidade e um dos maiores expoentes da renovação do samba.
Arte essencial
Para Ivana Izoton, arte é assunto para ser vivido e compartilhado. No próximo dia 10 de setembro, às 15 horas, ela reúne convidados para mais uma de suas tradicionais visitas guiadas, desta vez à exposição coletiva “Saber de cor o silêncio”, na Particular Galeria, na Enseada do Suá, em Vitória. A mostra reúne dez artistas e conta com texto crítico de Clara Pignaton.
Joias e negócios
A joalheria Carolina Neves vive um momento de forte presença nos debates sobre negócios e mercado. Recentemente, a designer Carolina Neves e o diretor executivo Pedro Henrique Trindade participaram de um painel na Ufes, organizado pelo GIA Alumni Collective Brazil, sobre a importância da gemologia. Agora, Pedro Trindade segue a agenda institucional: no próximo dia 17 de setembro, às 18h30, ele participa do IBEF Hour, no auditório da Fucape, em Vitória, em um painel sobre marcas que crescem, estratégia, expansão e valor em negócios capixabas.
Jantar em Cariacica
Geane Resende prepara mais uma edição do tradicional Jantar de Empresários de Cariacica, que chega à sua 9ª edição. O encontro será no dia 14 de setembro, no Cerimonial La Bela, em São Francisco, reunindo empresários e empreendedores para uma noite de conexão e networking.
Olho no Óleo
Bares e restaurantes de Serra, Vila Velha e Cariacica estão recebendo uma ação da Aegea para evitar um problema que começa na cozinha e pode terminar em entupimentos na rede de esgoto. O programa De Olho no Óleo orienta estabelecimentos sobre o manejo e o descarte corretos de óleo e gordura. A iniciativa integra o Programa de Educação Ambiental em Saneamento (PEAS). No Espírito Santo, a companhia opera em parceria público-privada com a Cesan.
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