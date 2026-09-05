André Chieppe e Lívia Dorsch celebram o 1º aniversário do filho Guilherme em Vitória

André Chieppe e Livia Dorsch celebraram o aniversário do filho Guilherme, com o tema "Brinquedos Antigos", ao lado do primogênito Nicolas. A festa reuniu a família e amigos na casa de lazer dos avós paternos Décio e Eulália Chieppe, na Ilha do Frade, em Vitória. O Tio Samir animou a criançada. Bruna Medeiros e Taiza Ammar assinaram a decoração personalizada com bolo de Juliana Marculano e doces de Leninha Moreira. E a chef Arlete Nunes assinou o menu. Veja as fotos de Lorena Alves.
Destaque
Capixaba em painel internacional
A CEO do Cedoes, Irani Francischetto, foi uma das representantes brasileiras da pesquisa clínica nacional em um painel internacional promovido pela The Society for Clinical Research Sites (SCRS), uma das entidades globais mais respeitadas no setor de pesquisa clínica. O encontro debateu as nuances e a agilidade nas negociações de contratos em estudos clínicos, reunindo líderes do mercado mundial. Durante o debate, Irani compartilhou a experiência e os insights do cenário brasileiro, reforçando a eficiência operacional e o compliance regulatório que consolidam o Cedoes — maior centro privado de ensaios clínicos do Estado — como referência e parceiro de alta confiança para os principais laboratórios farmacêuticos do mundo. A participação coloca mais uma vez o Espírito Santo no radar dos grandes polos de inovação médica global.
No Palácio Anchieta
Picasso no feriadão
Comunicação nos negócios
A forma como empresários e gestores se comunicam com equipes, clientes e parceiros estará em pauta no 237º Café de Negócios da Ases, no dia 15 de setembro, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. A edição terá como tema “Comunicação com Intenção” e contará com a consultora e professora Tatiane Braga. O encontro acontece das 7h40 às 10 horas e terá Sicoob e Milanez & Milaneze como empresas anfitriãs.
Em Pedra Azul
O estilista Ivan Aguilar e a marca Tuia encerram neste fim de semana, 5 a 7 de setembro, a concorrida pop-up store no Quadrado de São Paulinho, na Rota do Lagarto. Com arquitetura assinada por Emílio Caliman e visual de Conrado e Fernanda Vieira da Imagiton, o espaço consolidou em Pedra Azul o conceito de varejo de experiência inspirado em balneários e montanhas internacionais como Courchevel e St. Moritz. Ao longo de quatro meses, o endereço virou point da alta alfaiataria aliada ao clima de montanha.
Do diagnóstico ao pódio
O engenheiro civil e triatleta capixaba Eduardo Calhau lança o livro “Você é um Atleta – Histórias Reais de Superação e Vitórias”. Calhau venceu um câncer agressivo aos 38 anos e, três décadas depois, sagrou-se campeão brasileiro e mundial de triathlon na categoria master. A obra reúne relatos da sua trajetória e de amigos que conheceu no esporte. O lançamento acontece no dia 15 de setembro, às 18 horas, no Tero Brasa e Vinho, na Praia do Canto, em Vitória.
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