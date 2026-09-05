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  • André Chieppe e Lívia Dorsch celebram o 1º aniversário do filho Guilherme em Vitória
Renata Rasseli

André Chieppe e Lívia Dorsch celebram o 1º aniversário do filho Guilherme em Vitória

Com o tema "Brinquedos Antigos", a festa reuniu a família e amigos na casa de lazer dos avós Décio e Eulália Chieppe

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

05 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Livia Dorsch, Guilherme, Nicolas e André Chieppe
Livia Dorsch com Nicolas no colo e  André Chieppe com Guilherme, o aniversariante: parabéns pra você, em família!  Lorena Alves Fotografia

André Chieppe e Livia Dorsch celebraram o aniversário do filho Guilherme, com o tema "Brinquedos Antigos", ao lado do primogênito Nicolas. A festa reuniu a família e amigos na casa de lazer dos avós paternos Décio e Eulália Chieppe, na Ilha do Frade, em Vitória. O Tio Samir animou a criançada. Bruna Medeiros e Taiza Ammar assinaram a decoração personalizada com bolo de Juliana Marculano e doces de Leninha Moreira. E a chef Arlete Nunes assinou o menu.  Veja as fotos de Lorena Alves. 

Jantar 
Francisco Carlos Gava (diretor-presidente da Acacci) e Toninha Denadai (Empresária e Líder do Grupo Mãos do Coração)
Francisco Carlos Gava (diretor-presidente da Acacci) e Toninha Denadai (Empresária e Líder do Grupo Mãos do Coração) na “Noite Dourada – Jantar de Massas” – no último dia 03, na Acacci, e marcou o lançamento oficial  da programação especial que acontecerá durante todo o mês por conta do “Setembro Dourado”, que alerta para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. A Acacci reforça a conscientização com a campanha: “Conhecer os sinais é o primeiro passo para novas possibilidades”. Divulgação

Destaque

Capixaba em painel internacional

A CEO do Cedoes, Irani Francischetto, foi uma das representantes brasileiras da pesquisa clínica nacional em um painel internacional promovido pela The Society for Clinical Research Sites (SCRS), uma das entidades globais mais respeitadas no setor de pesquisa clínica. O encontro debateu as nuances e a agilidade nas negociações de contratos em estudos clínicos, reunindo líderes do mercado mundial. Durante o debate, Irani compartilhou a experiência e os insights do cenário brasileiro, reforçando a eficiência operacional e o compliance regulatório que consolidam o Cedoes — maior centro privado de ensaios clínicos do Estado — como referência e parceiro de alta confiança para os principais laboratórios farmacêuticos do mundo. A participação coloca mais uma vez o Espírito Santo no radar dos grandes polos de inovação médica global.

Mulheres de negócios
Carine Rosa, Elayne Borel e Kamila Zamprogno
As empresárias Carine Rosa e Elayne Borel em visita ao Café Haus, comandado por  Kamila Zamprogno. A visita ao espaço em Santa Teresa fez parte da segunda edição do Turismo de Negócios, que ocorreu nesta quinta (03). Elani Passos

No Palácio Anchieta

Picasso no feriadão

A exposição “Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo”, promovida pelo Sesc-ES em comemoração aos seus 80 anos, é uma das opções culturais para o feriadão na capital capixaba. Primeira parada da mostra no Brasil, a exposição reúne 120 obras, sendo 80 originais de Picasso, algumas inéditas no país e provenientes de coleções particulares italianas. Em cartaz no Espaço Cultural do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, a mostra tem entrada gratuita e segue até 16 de outubro. Nos sábados, domingos e feriados - incluindo 7 de setembro, feriado nacional, e 8 de setembro, feriado municipal em Vitória - visitação acontece das 9h às 16h.
Mercado imobiliário
Andrea Lessa, Karine Nobre e Lamberto Palombini Neto
Para marcar o lançamento da campanha “Moeda Forte”, a Proeng reuniu corretores e representantes de imobiliárias parceiras em mais uma edição do Proeng Connect, realizada no Cine Jardins, em Vitória. O encontro também integrou as ações do mês dedicado aos corretores, celebrado em agosto, e foi marcado pelo reconhecimento dos profissionais que mais se destacaram nas vendas realizadas entre janeiro e julho deste ano. Para agregar mais valor e conhecimento, a jornalista e editora da Gazeta,  Karine Nobre, ministrou uma palestra sobre Inteligência Artificial no mercado imobiliário. Na foto: Andrea Lessa, Karine Nobre e Lamberto Palombini Neto. Proeng/divulgação

Comunicação nos negócios

A forma como empresários e gestores se comunicam com equipes, clientes e parceiros estará em pauta no 237º Café de Negócios da Ases, no dia 15 de setembro, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. A edição terá como tema “Comunicação com Intenção” e contará com a consultora e professora Tatiane Braga. O encontro acontece das 7h40 às 10 horas e terá Sicoob e Milanez & Milaneze como empresas anfitriãs.

Em Pedra Azul

O estilista Ivan Aguilar e a marca Tuia encerram neste fim de semana, 5 a 7 de setembro, a concorrida pop-up store no Quadrado de São Paulinho, na Rota do Lagarto. Com arquitetura assinada por Emílio Caliman e visual de Conrado e Fernanda Vieira da Imagiton, o espaço consolidou em Pedra Azul o conceito de varejo de experiência inspirado em balneários e montanhas internacionais como Courchevel e St. Moritz. Ao longo de quatro meses, o endereço virou point da alta alfaiataria aliada ao clima de montanha.


Do diagnóstico ao pódio

O engenheiro civil e triatleta capixaba Eduardo Calhau lança o livro “Você é um Atleta – Histórias Reais de Superação e Vitórias”. Calhau venceu um câncer agressivo aos 38 anos e, três décadas depois, sagrou-se campeão brasileiro e mundial de triathlon na categoria master. A obra reúne relatos da sua trajetória e de amigos que conheceu no esporte.  O lançamento acontece no dia 15 de setembro, às 18 horas, no Tero Brasa e Vinho, na Praia do Canto, em Vitória. 

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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