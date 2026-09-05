Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/09/2026

A carta “Rainha de Paus” indica o aumento do magnetismo, da confiança e da capacidade de tomar iniciativa. No amor, você estará mais atraente e, consequentemente, poderá despertar bastante interesse. No trabalho, sua criatividade e segurança tenderão a colocá-lo(a) em destaque. Em relação à saúde, aproveite a energia do dia, mas evite exageros. Nas amizades, sua presença será bastante requisitada. Inclusive, você poderá inspirar outras pessoas com o seu entusiasmo.