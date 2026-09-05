Brasília em escalada de crise inédita e eleições presidenciais imprevisíveis

Todos vimos com olhos de ver as graves denúncias contra o ministro Alexandre Moraes, visto pela oposição ao governo como inimigo do bolsonarismo e com certa proximidade com o governo.





Todos viram a alta das tensões entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. O ministro André Mendonça é visto na polarização brasiliense como próximo ao bolsonarismo.





Tudo tem a ver com os processos do “Caso Master” e do “Caso INSS”.





Por ora, a resultante é o aumento da turbulência política, com claros sinais de atingir as eleições presidenciais. Essas eleições se tornaram ainda mais imprevisíveis. E ainda mais sujeitas ao improvável.





Neste momento, o improvável, mas não impossível, é a aceleração das intenções de votos em Augusto Cury, candidato à Presidência da República pelo partido Avante. A nova pesquisa da Quaest, desta semana, mostra uma aceleração impressionante. Cury quebrou a barreira dos dois dígitos, chegando a 10% das intenções de votos. Um salto de 2% para 10%.





Tudo somado, as eleições presidenciais continuam em aberto.





Sim, a pesquisa Quaest registra ainda 41% de indecisos na menção espontânea. O salto de Cury é o sintoma da permanência da volatilidade.





O salto vem dos eleitores independentes: 24% dos independentes já dizem votar nele no primeiro turno. Os independentes representam 32% do eleitorado. Estão acima de Flavio (30%) e perto de Lula (37%). A maioria dos independentes rejeita Lula e Flavio. São os “nem nem”.





Portanto, continua com os independentes os rumos das eleições. A volatilidade ainda vai definir as eleições. Podendo abrir caminho para uma (até agora) improvável ida de Augusto Cury para o segundo turno – no lugar de Flávio Bolsonaro.





Felipe Nunes, analisando a pesquisa na Globo News, ressaltou que Flavio só tem maioria na extrema direita. Registrou que só 33% dizem que o Flavio é o melhor da direita. E que 45% da direita dizem que ele não é o melhor.





Isso mostra, segundo Felipe, potencial para engajamento e transferência de voto. Ainda mais porque as rejeições de Flavio e Lula continuam altas. 55% para Flavio e 53% para Lula.





Portanto, há espaço eleitoral ainda aberto para o eventual crescimento de um candidato de terceira via. 41% de indecisos. Com 29% que ainda não resolveram em quem votar.





Felipe mostra que o potencial de voto de Cury aumentou para mais 21%, embora seu conhecimento ainda seja baixo. Só agora o eleitor começa a identificar o Cury candidato com o Cury escritor.





Os eleitores desanimados e/ou indignados podem ir na direção de uma terceira via com Augusto Cury. A sua moderação e coragem, com propostas para governar, chamou a atenção.