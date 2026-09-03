Caso Vorcaro-Moraes pode ampliar sentimento antipolítica que favorece 'outsiders' como Cury e Renan Santos, avalia cientista política

"É muito provável que a agenda pública fique voltada para isso agora [revelação das mensagens entre Moraes e Vorcaro] e que outras questões diminuam", diz, em referência a outros escândalos políticos que envolvem os candidatos à Presidência, tal como as investigações sobre o filho mais velho do presidente Lula, conhecido como Lulinha, e o próprio envolvimento de Flávio Bolsonaro com Vorcaro.