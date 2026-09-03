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Eleições 2026

TSE aprova registros de seis candidatos à Presidência da República

Corte Eleitoral ainda irá julgar registro de sete candidatos

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 09:28

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 set 2026 às 09:28

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quarta-feira (2) o registro de seis chapas de candidatos à Presidência da República nas eleições de outubro.

Por unanimidade, foram aceitos os registros das seguintes chapas, que são formadas pelos candidatos e seus respectivos vices:

  • Edmilson Costa e Cleusa Santos (PCB);

  • Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar (PL);

  • Hertz Dias e Vanessa Portugal (PSTU);

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB);

  • Romeu Zema e Eduardo Girão (Novo);

  • Samara Martins e Raquel Brício (UP).

A deliberação do TSE ocorreu durante sessão virtual, na qual os ministros registram os votos no sistema da Corte e não há votação presencial.


► Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência

Por unanimidade, os sete ministros concluíram que os candidatos apresentaram os documentos necessários e estão aptos a disputar o pleito. 

No total, o tribunal recebeu 13 pedidos de registros de candidaturas. Ainda serão julgados os registros de sete candidatos e seus respectivos vices:

  • Augusto Cury e Júlio Delgado (Avante);

  • Clariana Barão e Fabiana Torquato (DC);

  • Pablo Marçal e Leonardo Avalanche (PRTB);

  • Renan Santos e Coronel Medina (Missão);

  • Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab (PSD);

  • Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos (PCO);

  • Wilson Grassi e Suêd Haidar (Democrata).

No caso de Pablo Marçal, o TSE já determinou que o candidato deve ficar proibido temporariamente de fazer campanha eleitoral, comparecer a debates e participar do horário eleitoral no rádio e na TV.

Os ministros aceitaram um pedido de liminar protocolado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) para suspender a campanha de Marçal até que o TSE julgue de forma definitiva o registro de candidatura. 

O MPE afirmou ao tribunal que Pablo Marçal está inelegível até 2032 por ter sido condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por ofertar gravações de vídeos para vereadores e prefeitos em troca de doações em dinheiro. O episódio ocorreu nas eleições municipais de 2024.

Eleições

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

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