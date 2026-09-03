AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre mortes no trânsito

Série especial de A Gazeta apresenta as propostas dos concorrentes ao Palácio Anchieta para 10 desafios do Estado

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 09:59

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

03 set 2026 às 09:59

O Espírito Santo tem apresentado números crescentes de mortes no trânsito. Em 2025, o Estado bateu o triste recorde de 1.013 vítimas fatais, o maior da série analisada pelo Observatório da Segurança Pública. No ano anterior, haviam sido 986 mortes e, em 2023, 829. Diante desse cenário, que mostra a letalidade nas avenidas e estradas capixabas como um desafio a ser superado no Estado, A Gazeta perguntou aos cinco candidatos ao governo capixaba nas Eleições 2026 o que eles pensam sobre o assunto.


Até julho deste ano, as mortes no trânsito já superavam em mais de 37% o total de vítimas de assassinatos e feminicídios no Estado, conforme mostrado pela colunista Vilmara Fernandes. A maioria das vítimas é formada por homens jovens. Entre os veículos, as motocicletas são as mais envolvidas nos acidentes fatais.


► Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência


O Instituto Sou da Paz — organização que atua pela efetivação de políticas de segurança pública e prevenção à violência — considera que o próximo governador do Estado terá que investir em diferentes ações para aumentar a segurança no trânsito, entre elas a fiscalização dos principais fatores de risco, como excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool, uso do celular ao volante e condução sem habilitação.


Além do mapeamento dos locais e horários com maior indíce de acidentes para guiar campanhas educativas, a entidade também aponta a necessidade de qualificação de motofretistas e entregadores, intervenções nos trechos com maior número de acidentes e melhorias na engenharia de trânsito, como sinalização e iluminação.

Esta é a nona reportagem da série 10 Desafios do Espírito Santo, produzida por A Gazeta desde as eleições de 2022. Neste especial, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para áreas sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. 


Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas. A publicação acontece de segunda a sexta-feira, entre os dias 24 de agosto e 4 de setembro.


Veja abaixo a resposta dos cinco nomes que disputam o comando do Palácio Anchieta:

Confira outras reportagens da série:

24/08 - Facções criminosas

25/08 - Reforma tributária

26/08 - Desempenho do ensino médio

27/08 - Acesso à saúde

28/08 - Mudanças climáticas

31/08 - Violência contra a mulher

01/09 - Fundo Soberano

Leia mais sobre Eleições 2026

Papo de Eleições traz balanço das sabatinas com candidatos ao governo do ES

Meu voto pode ajudar a eleger outro candidato? Entenda

Vídeo: candidato Breno Barcelos fala sobre os planos para o governo do ES

O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre mortes no trânsito

Eleições 2026: entenda as funções do governador e do presidente

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Governo do ES Trânsito Helder Salomão Lorenzo Pazolini ricardo ferraço Breno Barcelos Rafael Demuner
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Grupo LAF Brasil Veículos Elétricos tem chance de trabalho com carteira assinada
Importadora de bicicleta elétrica abre vagas de emprego no ES
Imagem de destaque
Passagem do Transcol pode ser paga por QR Code no celular; veja como
Para facilitar a locomoção de fiéis na ida e volta da Festa da Penha, a Ceturb-ES disponibilizou mais linhas de ônibus e estendeu o horário de funcionamento do aquaviário
Transcol e Aquaviário terão horários extras para shows do aniversário de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados