O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre mortes no trânsito

O Espírito Santo tem apresentado números crescentes de mortes no trânsito. Em 2025, o Estado bateu o triste recorde de 1.013 vítimas fatais, o maior da série analisada pelo Observatório da Segurança Pública. No ano anterior, haviam sido 986 mortes e, em 2023, 829. Diante desse cenário, que mostra a letalidade nas avenidas e estradas capixabas como um desafio a ser superado no Estado, A Gazeta perguntou aos cinco candidatos ao governo capixaba nas Eleições 2026 o que eles pensam sobre o assunto.
Até julho deste ano, as mortes no trânsito já superavam em mais de 37% o total de vítimas de assassinatos e feminicídios no Estado, conforme mostrado pela colunista Vilmara Fernandes. A maioria das vítimas é formada por homens jovens. Entre os veículos, as motocicletas são as mais envolvidas nos acidentes fatais.
► Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência
O Instituto Sou da Paz — organização que atua pela efetivação de políticas de segurança pública e prevenção à violência — considera que o próximo governador do Estado terá que investir em diferentes ações para aumentar a segurança no trânsito, entre elas a fiscalização dos principais fatores de risco, como excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool, uso do celular ao volante e condução sem habilitação.
Além do mapeamento dos locais e horários com maior indíce de acidentes para guiar campanhas educativas, a entidade também aponta a necessidade de qualificação de motofretistas e entregadores, intervenções nos trechos com maior número de acidentes e melhorias na engenharia de trânsito, como sinalização e iluminação.
Esta é a nona reportagem da série 10 Desafios do Espírito Santo, produzida por A Gazeta desde as eleições de 2022. Neste especial, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para áreas sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública.
Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas. A publicação acontece de segunda a sexta-feira, entre os dias 24 de agosto e 4 de setembro.
Veja abaixo a resposta dos cinco nomes que disputam o comando do Palácio Anchieta:
24/08 - Facções criminosas
25/08 - Reforma tributária
26/08 - Desempenho do ensino médio
27/08 - Acesso à saúde
28/08 - Mudanças climáticas
31/08 - Violência contra a mulher
01/09 - Fundo Soberano
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