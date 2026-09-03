O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre mortes no trânsito

O Espírito Santo tem apresentado números crescentes de mortes no trânsito. Em 2025, o Estado bateu o triste recorde de 1.013 vítimas fatais, o maior da série analisada pelo Observatório da Segurança Pública. No ano anterior, haviam sido 986 mortes e, em 2023, 829. Diante desse cenário, que mostra a letalidade nas avenidas e estradas capixabas como um desafio a ser superado no Estado, A Gazeta perguntou aos cinco candidatos ao governo capixaba nas Eleições 2026 o que eles pensam sobre o assunto.





Até julho deste ano, as mortes no trânsito já superavam em mais de 37% o total de vítimas de assassinatos e feminicídios no Estado, conforme mostrado pela colunista Vilmara Fernandes. A maioria das vítimas é formada por homens jovens. Entre os veículos, as motocicletas são as mais envolvidas nos acidentes fatais.





► Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência





O Instituto Sou da Paz — organização que atua pela efetivação de políticas de segurança pública e prevenção à violência — considera que o próximo governador do Estado terá que investir em diferentes ações para aumentar a segurança no trânsito, entre elas a fiscalização dos principais fatores de risco, como excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool, uso do celular ao volante e condução sem habilitação.





Além do mapeamento dos locais e horários com maior indíce de acidentes para guiar campanhas educativas, a entidade também aponta a necessidade de qualificação de motofretistas e entregadores, intervenções nos trechos com maior número de acidentes e melhorias na engenharia de trânsito, como sinalização e iluminação.