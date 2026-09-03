Eleições 2026: entenda as funções do governador e do presidente

Nas Eleições 2026, os capixabas vão votar para eleger o presidente da República e o governador do Espírito Santo, que exercerão mandatos de quatro anos. Embora ambos façam parte do Poder Executivo e tenham funções semelhantes, cada um atua em uma esfera diferente de governo.



Enquanto o presidente administra o país, o governador é responsável pela administração do Estado. Em comum, os dois têm a missão de executar as leis, administrar os recursos públicos e implementar políticas voltadas à população.



► Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência





Entenda, a seguir, o que fazem o presidente e o governador, bem como as diferenças e semelhanças entre os cargos.