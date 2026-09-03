Vídeo: candidato Breno Barcelos fala sobre os planos para o governo do ES

Candidato do partido Missão ao governo do Espírito Santo, Breno Barcelos concorre pela primeira vez a um cargo eletivo. Em entrevista para A Gazeta, o concorrente detalhou algumas propostas para o comando do executivo capixaba (confira no vídeo acima).
Barcelos citou, como seus planos, a reocupação policial de territórios controlados por facções criminosas na Grande Vitória e prisões em massa. Também falou sobre a meta de erradicar as favelas do Estado – como de Flexal II, em Cariacica – e a realocação dessas famílias. Falou ainda sobre como pretende instalar metrô entre Serra e Vila Velha.
► Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência
Os candidatos ao governo participaram de uma sabatina realizada por A Gazeta e pela CBN Vitória. A ordem das entrevistas foi definida pela colocação dos candidatos da pesquisa Quaest divulgada no dia 27 de agosto em A Gazeta.
Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as entrevistas foram feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest.
Como os candidatos Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) não conseguiram a pontuação mínima para estar nas sabatinas ao vivo, participaram de uma entrevista com duração de cinco minutos.
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